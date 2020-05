Alberti: "Affrontiamo insieme i problemi della balneabilità"

giovedì, 21 maggio 2020, 16:36

Sui problemi della balneabilità è Stefano Alberti, consigliere comunale, ad intervenire con una nota stampa: "Si è assistito per l'ennesima volta - esordisce - allo "spettacolo", ormai calendarizzato tutti gli anni all'inizio della stagione estiva, sull'inquinamento del nostro mare e i conseguenti divieti dovuti al grande "imputato", il fosso del Lavello, la cui insita complessità non dobbiamo dimenticare risiede nel fatto di non essere alimentato da nessuna sorgente di acqua, in quanto canale consortile".



"A prescindere da qualsiasi considerazione - spiega -, la balneabilità delle nostre acque è un bene comune da tutelare e salvaguardare dal punto di vista di sicurezza sanitaria, ma assume anche un valore fondamentale per la filiera turistico-commerciale massese e per la generale tenuta del tessuto socio-economico locale considerato quanto il turismo balneare incide sull'attrattività turistica del nostro territorio e sul pil comunale e provinciale, ormai dati statistici consolidati e evidenti a tutti. Appare pertanto inverosimile che, dopo un lungo lockdown e una prospettiva di ripresa molto complessa per questo comparto, la parziale apertura delle attività abbia coinciso con nuove analisi negative dell'Arpat".



"Ancora una volta - incalza - ha prevalso lo stillicidio di polemiche, di rimpallo di responsabilità tra enti e amministrazioni pubbliche, con l'incredibile posizione di un amministratore locale che ha lanciato strali di accuse contro i soggetti più disparati e chi gli capitava a tiro: Gaia, Regione, governo, campo Nomadi... Forse questo avrà permesso di ricevere qualche like in più, ma non ci permette di fare passi avanti nella risoluzione del problema o dei problemi, che non è più sufficiente evocare ma ai quali bisognerebbe rispondere mettendo in campo azioni per risolverli".



"Per questo - conclude - faccio alla città e al suo tessuto produttivo la proposta di una commissione speciale sulla tutela della balneabilità, partecipata ma non pletorica, con una composizione aperta ai deputati di zona Nardi e Ricciardi, al consigliere regionale Bugliani, ai rappresentanti delle associazioni dei balneari, albergatori e campeggi, ai consiglieri comunali, al rappresentante di Arpat e al presidente di Gaia.Commissione che dovrebbe essere guidata dal Sindaco di Massa o un suo delegato, con compiti di studio e di proposta, e che dovrebbe riferire dei lavori entro 6 mesi dalla sua costituzione per evitare, quantomeno il prossimo anno, di dover assistere di nuovo al solito "spettacolo". Questa emergenza pandemica ci deve "costringere" a riflettere con un approccio nuovo e "aggredire" questo problema con condivisione e proposte concrete".