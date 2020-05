Amorese: "Canone di affitto, FdI sta lavorando ad una proposta concreta"

venerdì, 15 maggio 2020, 13:08

Così, a nome del gruppo consiliare e del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, interviene Alessandro Amorese: "In questi mesi di emergenza sanitaria non sono poche le categorie che sono state colpite dalla conseguente crisi economica. Le parti sociali più fragili sono quelle che il corona virus ha messo più in difficoltà: per questo motivo Fratelli d'Italia sta lavorando ad una proposta che permetta a coloro che non riescono a provvedere al canone di affitto delle case popolari di non incorrere nell'addebito della morosità per il mancato pagamento di questi mesi di crisi e di non subire le procedure di decadimento dal diritto all'alloggio popolare. Un aiuto concreto ed immediato in attesa che la regione prenda spunto da quanto fatto, per esempio, in Liguria e Sicilia, dove il versamento del canone di locazione per i mesi di aprile e maggio è stato semplicemente annullato. Lo chiederemo ai vertici dell'Erp, sensibilizzando anche gli uffici del settore Sociale del Comune di Massa. Ad Erp ricorderemo le nostre richieste per lavori, sempre più urgenti, in alcuni dei palazzi di edilizia popolare nel quartiere di Castagnara, interventi che invochiamo da anni, per la dignità e la vivibilità di quella zona. Annunciamo anche di aver chiesto al Prefetto di Massa un incontro ufficiale per parlare di un problema delicato quanto fondamentale, quello dell'usura: un fenomeno strisciante che con l'emergenza sembra essere tornato in aumento, in un territorio che ne è sempre stato colpito".