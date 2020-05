Bernardi vs Scaletti: il consigliere replica al veleno all’assessora e torna e riproporre gli stessi quesiti

sabato, 2 maggio 2020, 17:39

Il recente caso degli allagamenti di Marina di Carrara dovuto a tombini e griglie intasati da sporcizia e foglie non accuratamente rimossi ha scatenato un duello a distanza tra il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi e l’assessore all’ambiente Sarah Scaletti. Il primo round ha visto un batti e ribatti tra i due fatto di reciproche accuse e ripicche più o meno personali nel quale, tuttavia, le domande che, comunque Bernardi aveva posto sono rimaste inevase. Il secondo parte oggi con la nuova replica del consigliere di Alternativa per Carrara che, insieme a una serie di bordate all’assessore Scletti rinnova le domande già poste nel suo primo intervento: “ Carissima Scaletti Invece di trascorrere il tempo ad «appuntarsi le imperfezioni altrui » farebbe meglio a portare a termine il suo lavoro – ha esordito Bernardi rivolgendosi direttamente alla Scaletti - Chi decide di agire pubblicamente pensando solo a se stesso e a "cosa diranno gli altri di me" rema contro la squadra 5 Stelle e indebolisce ciò che forse crede di difendere.”



Bernardi ha ribadito che la vicenda dei tombini intasati resti una testimonianza della inaffidabilità e dell’arroganza di un’intera giunta che, secondo lui, nulla ha in comune con il ruolo politico ricoperto. “ Se non è lei che deve rispondere alle inequivocabili domande che ho fatto in rappresentanza dei cittadini , faccia rispondere a qualcuno della sua squadra ed eviti i giochetti improvvisi e continui che confermato il vuoto amministrativo di cui tutti voi andate fieri.” ha continuato Bernardi che ha anche invitato la Scaletti ad avere più rispetto del ruolo del consigliere di opposizione e poi ha rinnovato le domande che già aveva posto all’assessora all’ambiente: “ A che punto è la progettazione e la realizzazione del primo lotto dell' intervento previsto da via Marco Polo al mare al fine di convogliare le condotte di Marina Est ed evitare allagamenti? Dopo il sopralluogo in loco al porto di Marina di Carrara deciso nella Commissione del 15 febbraio del 2018, al quale erano presenti gli assessori Scaletti e Raggi, è successo qualcosa di nuovo, oppure dopo due anni ci state ancora riflettendo ? Al fine di evitare nuovi allagamenti potrebbe relazionare in merito all’esistenza di un contratto di servizio con la Multiservizi Nausicaa che preveda un programma dettagliato di pulitura di griglie e tombini sulle strade delle zone che solitamente vanno "sott'acqua"?”.



Secondo Bernardi, tuttavia, i fatti avrebbero già dimostrato che l’intervento previsto da un milione e 350 mila euro si sia volatilizzato e per questo motivo il consigliere ha chiesto in maniera perentoria risposte chiare sulla situazione e non offese verso chi è autorizzato al controllo delle azioni e degli atti della pubblica amministrazione anche per evitare ed evitare lo spettacolo deprimente dello scontro verbale appena mostrato.