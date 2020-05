Caf Fenapi: assistenza e compilazione del 730 /2020

domenica, 24 maggio 2020, 15:44

Nel periodo di Covid 19 seppure attenti e impegnati a rispettare le regole sanitarie di anti contagio, la FENAPI di Massa Carrara ricorda gli adempimenti riguardanti la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati il CAF FENAPI ha previsto condizioni e modalità agevolate.

I lavoratori dipendenti e i pensionati invece di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori, dipendenti e pensionati, come il CAF FENAPI di Massa Carrara.

Possono utilizzare il modello 730 anche le persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

Utilizzare il Modello 730 presenta numerosi vantaggi; a tutto pensa il servizio di assistenza fiscale Fenapi e il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.

Peraltro quest’anno ci sono ulteriori possibilità di detrazioni per lavori di ristrutturazione, spese veterinarie e altro ancora.

Si ricorda, a vantaggio del contribuente, che coloro i quali nel 2019 hanno avuto due o più rapporti di lavoro subordinato, hanno l’obbligo di fare il 730, pena pesanti sanzioni da parte degli organi preposti.

Gli interessati possono rivolgersi previo appuntamento telefonico allo 0585 74931 presso le sedi CAF FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Oliveti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali e laterale alla Chiesa del Carmine) Montignoso in Via Roma, 109.