Colf e Badanti: attivo il bonus per due mesi

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:21

I Giovani Democratici di Massa: La città inizia nuovamente a riprendere vita, a riprendere fiato. Riteniamo che i parcheggi a pagamento siano un danno per i negozi e le attività locali, che hanno già dovuto affrontare due mesi di chiusura forzata e che adesso devono rispettare faticosamente le giuste normative di...

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:05

La circolazione veicolare sulla Sp 61 Canossa nel comune di Tresana viene interrotta il località Lorenzana, all’altezza del numero civico 68, il giorno 29 maggio 2020, dalle ore 8 alle ore 11.

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:04

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative organizzate dalle farmacie di Nausicaa Spa per i cittadini di Carrara. Venerdì 29 maggio alla farmacia comunale "La Prada" si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole, dal titolo "Emozioni a tavola - Come riprendersi da questo momento?".

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:59

Dopo la ripresa dei mercati settimanali con la presenza di tutti i banchi ad Avenza e Marina, mentre sono in corso aggiustamenti per Carrara, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera anche per lo svolgimento del mercato stagionale estivo che si tiene ogni domenica a Marina di Carrara.

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:58

Fnaarc Confcommercio Lucca e Massa Carrara esprime soddisfazione per l'importante accordo raggiunto con le altre rappresentanze sindacali degli agenti di commercio e delle case mandanti sottoscrittrici degli Accordi economici collettivi (Aec), per l'erogazione di un anticipo dell'indennità di risoluzione del rapporto (Firr) dalla Fondazione Enasarco.

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:47

Critiche dell'opposizione in consiglio comunale a Massa al sindaco: Il sindaco Persiani ha annunciato con grande enfasi una mega manovra a sostegno della ripresa della città, attribuendo il merito esclusivo all'azione compiuta dall'amministrazione. Si tratterebbe di un intervento da 4 milioni di euro di cui non si conoscono ancora i dettagli.

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:43

Cosmo Paolini Segretario provinciale MGS: Troviamo inaccettabile il taglio di trentaquattro cattedre nella nostra Provincia imposto dal Ministero dell'Istruzione. Ciò comporterebbe, secondo recenti analisi, la rimozione di venti/trenta classi tra gli istituti, la formazione di "classi pollaio" e aumenterebbe il rischio disoccupazione per molti docenti, in un momento in cui la scuola avrebbe bisogno, al...

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:21

A partire dal 1 giugno anche le imprese localizzate nell'area di crisi industriale di Massa-Carrara e di Livorno potranno presentare le domande, attraverso Invitalia, per accedere alle nuove agevolazioni previste dalla riforma della legge 181/89. Per Massa-Carrara in arrivo 6 milioni e mezzo e per Livorno 10 milioni, su un...

martedì, 26 maggio 2020, 18:27

E' mancato stamani, dopo aver lottato a lungo contro il Covid-19, il dottor Cesare Landucci. Era ricoverato all'ospedale Apuane, lo stesso ospedale dove aveva prestato il suo servizio fino alla pensione.Medico internista nel reparto di Medicina dell'ospedale di Massa, dal 2008 Landucci era divenuto responsabile dell'Ultrosonografia del Dipartimento di medicina...

lunedì, 25 maggio 2020, 17:27

Uil Pensionati: In questo particolare momento dove il Paese tenta, ci auguriamo in modo serio costruttivo e unitario, di rialzare la testa, con decreti governativi e iniezioni di liquidità per portare benefici a quella parte di popolazione che è rimasta, a causa della pandemia, senza alcun sostegno economico, il nostro...