Concorsi in comune: la riapertura dei termini per alcuni bandi

Altre notizie brevi

giovedì, 7 maggio 2020, 16:35

Stamani la Camera di Commercio ha organizzato un web incontro dell'Osservatorio sul Credito, lo strumento di analisi ed approfondimento gestito attraverso l'Azienda Speciale ISR sulla situazione del credito e dei prestiti nella provincia, a cui partecipano sistema bancario, associazioni imprenditoriali e ordini professionali.

mercoledì, 6 maggio 2020, 16:45

"Oggi la Ministra delle Infrastrutture Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta in audizione nel corso della seduta delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti.La Ministra ha affrontato l'argomento del Crollo del Ponte di Albiano Magra avvenuto lo scorso 8 aprile. La Ministra ha ricostruito le possibile cause del cedimento.

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:35

"Se i classici mercati hanno continuato a lavorare, pur se solo nel settore alimentare e tra mille difficoltà - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - chi rischia ulteriormente di essere fortemente penalizzato dall'emergenza Coronavirus, sono coloro i quali frequentano le tradizionali fiere che, ben difficilmente, potranno...

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:18

La rata relativa al primo quadrimestre 2020 del Vitalizio Comunale del Marmo verrà pagata presso la Banca Carige Spa, Sede di Carrara in Via Roma 2, e presso le altre filiali della Banca Carige Spa a partire dal prossimo lunedì 11 maggio .

martedì, 5 maggio 2020, 16:49

Dal lunedì 11 maggio riapre al pubblico lo sportello Confconsumatori di Massa, in via Fermi 19. «Tuttavia – precisano dall'associazione – sarà necessario fissare un appuntamento, chiamando tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12 il numero 0585 488643 oppure inviando un messaggio WhatsApp ai numeri 347 6302683 o...

martedì, 5 maggio 2020, 14:29

Il comune ricorda che è ancora possibile richiedere i rimborsi dei biglietti o dei ratei degli abbonamenti per gli spettacoli, promossi dal comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e annullati per l’emergenza Covid 19: è stato, infatti, prorogato al prossimo 20 maggio il termine ultimo per la presentazione...

lunedì, 4 maggio 2020, 20:38

La FENAPI di Massa Carrara informa che il Comune di Carrara ha pubblicato il Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti...

lunedì, 4 maggio 2020, 18:49

Documento dei lavoratori ai sindacati dopo il crollo di parte dell'intonaco. Il segretario Uil Fpl, Claudio Salvadori: "Perdite, infiltrazioni, muffa, ratti e furti. Rivediamo tutto".

lunedì, 4 maggio 2020, 18:47

L'unità operativa di Reumatologia dell'Azienda USL Toscana nord ovest, per l'ambito di Massa e Carrara, a partire da oggi (4 maggio), procede ad una graduale ripresa dei normali volumi assistenziali.

lunedì, 4 maggio 2020, 18:45

Si ricorda ai cittadini di Massa e Carrara che è attivo un servizio telefonico rivolto ai familiari dei pazienti ricoverati all’ospedale Apuane che sono risultati positivi e sintomatici al Covid-19. Le psicologhe cliniche dell'ospedale risponderanno al numero 0585 498857, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.