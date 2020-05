Confartigianato incontra... la politica: ospite il sindaco di Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 12 maggio 2020, 18:35

"Da ogni parte d'Italia si legge che la Regioni stanziano soldi a fondo perduto per una categoria preziosissima per il nostro Paese: gli ambulanti". Certi che quest'anno i mercati e le fiere rionali non avverranno per motivi strettamenente legate all'emergenza COVID19, il Presidente Nazionale degli ambulanti di Confederazione Imprese Unite per...

martedì, 12 maggio 2020, 14:54

In partenza due corsi online gratuiti in sartoria e digital-marketing grazie alla collaborazione tra l'Associazione A.Fa.P.H. Onlus e il Comune di Montignoso.

martedì, 12 maggio 2020, 14:35

L'assessore al bilancio Baratta interviene in merito all'Irap: "Accolgo con soddisfazione la decisione del Governo di voler cancellare la rata di giugno dell' Irap poiché in linea con quanto richiesto da questa amministrazione sia a Governo sia alla Regione Toscana con due distinte note inviate rispettivamente il 10 marzo ed...

lunedì, 11 maggio 2020, 14:14

Giovedì 14 maggio dalle ore 16, la Camera di Commercio di Massa-Carrara e il suo PID organizzano un webinar in diretta streaming sulla pagina della Camera sul tema della privacy ai tempi del Covid 19.

domenica, 10 maggio 2020, 13:38

Intervento del vicesindaco di Carrara Matteo Martinelli alle affermazioni di Italia Viva: "Intanto vorrei rassicurare Italia Viva, che l’amministrazione comunale e gli uffici stanno lavorando sulle possibili linee di intervento, in attesa che arrivi il decreto del Governo. E’ abbastanza evidente che in questo momento, visto che abbiamo già prorogato le...

sabato, 9 maggio 2020, 18:02

"Il tema della gestione delle spiagge e più in generale del turismo in Toscana nella Fase 2 è già all’ordine del giorno sui nostri tavoli e sarà trattato lunedì 11 maggio in tre riunioni specifiche convocate nei giorni scorsi. Aggiungo anche che presto arriveranno i protocolli nazionali.

sabato, 9 maggio 2020, 16:54

"La ripresa dei lavori di ripascimento nella zona di Poveromo, oltre ad essere frutto di un investimento di grande importanza da parte della Regione Toscana per il nostro litorale, costituisce un segnale importante per la prossima stagione turistica che appare ancora estremamente incerta, sia per gli operatori che per i cittadini.

sabato, 9 maggio 2020, 15:31

Il candidato presidente della Regione per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori, raccoglie l'appello lanciato su Change.org dagli abitanti di Albiano Magra rimasti bloccati dopo il crollo del ponte che univa le province di Massa Carrara e La Spezia.

sabato, 9 maggio 2020, 12:35

La FENAPI di Massa Carrara informa che i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso hanno pubblicato il Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi...

sabato, 9 maggio 2020, 11:05

Jacopo Ferri del coordinamento comunale di Forza Italia di Pontremoli torna a puntare il dito contro la gestione della sanità."Nonostante sia stato da più parti denunciato e sia sotto gli occhi di tutti - esordisce -, l’andazzo dei trasferimenti frettolosi dal NOA verso gli Ospedali della Lunigiana continua imperterrito per...