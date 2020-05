Confonsumatori, riapre su appuntamento la sede di Massa

Altre notizie brevi

martedì, 5 maggio 2020, 14:29

Il comune ricorda che è ancora possibile richiedere i rimborsi dei biglietti o dei ratei degli abbonamenti per gli spettacoli, promossi dal comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e annullati per l’emergenza Covid 19: è stato, infatti, prorogato al prossimo 20 maggio il termine ultimo per la presentazione...

lunedì, 4 maggio 2020, 20:38

La FENAPI di Massa Carrara informa che il Comune di Carrara ha pubblicato il Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2020/2021. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti...

lunedì, 4 maggio 2020, 18:49

Documento dei lavoratori ai sindacati dopo il crollo di parte dell'intonaco. Il segretario Uil Fpl, Claudio Salvadori: "Perdite, infiltrazioni, muffa, ratti e furti. Rivediamo tutto".

lunedì, 4 maggio 2020, 18:47

L'unità operativa di Reumatologia dell'Azienda USL Toscana nord ovest, per l'ambito di Massa e Carrara, a partire da oggi (4 maggio), procede ad una graduale ripresa dei normali volumi assistenziali.

lunedì, 4 maggio 2020, 18:45

Si ricorda ai cittadini di Massa e Carrara che è attivo un servizio telefonico rivolto ai familiari dei pazienti ricoverati all’ospedale Apuane che sono risultati positivi e sintomatici al Covid-19. Le psicologhe cliniche dell'ospedale risponderanno al numero 0585 498857, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.

lunedì, 4 maggio 2020, 13:59

L'ordinanza n. 50 del 3 maggio emanata dal Presidente della Regione Toscana ha reso possibile il raggiungimento delle imbarcazioni da parte dei proprietari residenti nella Regione, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene."Ringrazio sentitamente il Presidente...

lunedì, 4 maggio 2020, 13:32

Prosegue l'emergenza COVID-19 ma lentamente ognuno di noi sta cercando di tornare alle proprie abitudini. Anche il nostro centro, ha messo in campo importanti azioni per cercare di continuare a garantire i servizi necessari a tutti pazienti.

lunedì, 4 maggio 2020, 12:38

Il Dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara ha approvato il Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021.

lunedì, 4 maggio 2020, 10:56

La memoria di una donna, quando pensa agli operatori che l’hanno assistita durante il parto, si ferma maggiormente sulle mani, sul tocco.

domenica, 3 maggio 2020, 16:06

Considerate le numerose anomalie riscontrate nei rapporti delle persone, in particolare pensionati, con gli istituti previdenziali, assicurativi e sanitari, ma anche nell’ambito delle proprie beghe personali, soprattutto in questa periodo di Covid -19, la FENAPI di Massa Carrara ha implementato il proprio Ufficio tecnico legale tramite uno staff di professionisti...