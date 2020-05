Consiglio Provinciale: convocata il 21 maggio alle 18, in videoconferenza, la prossima seduta

Altre notizie brevi

lunedì, 18 maggio 2020, 18:03

A seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini e sulla base dell’Ordinanza 57 della Regione Toscana, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è attivato con i comuni confinanti della Regione Liguria per consentire gli spostamenti tra territori.Il primo cittadino si è rivolto a Sarzana e Luni, i due...

lunedì, 18 maggio 2020, 16:14

Sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido comunale di Montignoso per i bambini dai 12 a 36 mesi di età. Ma non è tutto, «con l'apertura dell'anno scolastico 2020\21 ci saranno importanti novità sia per la struttura che accoglierà i bambini (al momento l'asilo è trasferito in via Grillotti ma da settembre...

lunedì, 18 maggio 2020, 15:55

Un ringraziamento da parte di Giuliano Biselli, direttore dei presidi ospedalieri di Massa e Carrara, anche a nome dell'intera direzione di Azienda USL Toscana nord ovest, alla società cinese XIAMEN STANANTEE INDUSTRIES CO. LTD, situata nella città di SHUITOU.

lunedì, 18 maggio 2020, 13:00

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal candidato presidente della Regione per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori, e dal suo collega Paolo Sarti, che chiede di consentire fin da subito gli spostamenti interregionali agli abitanti di Albiano Magra.

lunedì, 18 maggio 2020, 12:14

"Oltre alle classiche spiagge attrezzate- afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vi sono anche le spiagge libere che dovrannp essere, comunque, ugualmente di facile fruizione da parte dei bagnanti." "Molto dipenderà - prosegue il consigliere - dal senso di responsabilità delle persone che dovranno rispettare le ormai...

domenica, 17 maggio 2020, 16:50

domenica, 17 maggio 2020, 16:47

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che anche i lavoratori domestici, come tutti gli altri lavoratori, devono presentare allo Stato la dichiarazione dei redditi, cioè un documento che certifichi quanto ha guadagnato nell’anno precedente.

sabato, 16 maggio 2020, 20:09

La FENAPI di Massa Carrara ha organizzato per martedì 19 Maggio presso le sedi di Massa in Via Aurelia Ovest,139 (ex Centro Direzionale Olivetti) e di Montignoso in Via Roma,109, dalle 09,00 alle 12,30, la presenza di specifici addetti per rispondere agli interessati in merito alle opportunità riguardanti il Decreto Rilancio.

sabato, 16 maggio 2020, 18:28

A seguito del consiglio comunale del 24 aprile 2020, i consiglieri comunali Elena mosti, Ulian Berti, Alessandro Volpi, Stefano Alberti, Giovanni Giusti, Gabriele Carioli, Sergio Menchini e Dina dell'Ertole chiedono che il sindaco faccia chiarezza e denunci le singole “Politiche delle mancette”.

sabato, 16 maggio 2020, 18:24

Così il Circolo Pd Fossola e Perticata in una nota diffusa a mezzo stampa: "Da anni le lavoratrici della fu Apuafarma, ora Nausicaa, dei settori ristorazione scolastica e autisti scuolabus lamentano una sofferenza dovuta ad una disparità contrattuale dovuta al fatto che il loro contratto viene "sospeso" nel periodo estivo,...