Consiglio Provinciale: variato il piano delle opere triennali

venerdì, 22 maggio 2020, 12:55

Importante variazione al piano delle opere triennale della Provincia di Massa-Carrara: lo ha approvato il consiglio provinciale nell’ultima seduta.



Nel precedente piano nel 2021 era inserito tra glia altri un intervento di sistemazione al km 0 della Sp 66 in località Valditermine, nel comune di Zeri, per un totale di 320 mila euro: ebbene la Provincia per l’esecuzione di questi lavori ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana nel 2020 per cui possono essere anticipati al 2020.



Questa operazione ha permesso quindi di liberare le risorse dedicate nel 2021 che saranno interamente destinate alla sistemazione dei piani viabili, già finanziata nel 2021 per 746 mila euro, portando così la somma complessiva da spendere per gli asfalti delle strade provinciali a 1 milione e 66 mila euro.