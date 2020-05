Da domenica 31 maggio al via il mercato domenicale a Marina di Carrara

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:59

Dopo la ripresa dei mercati settimanali con la presenza di tutti i banchi ad Avenza e Marina, mentre sono in corso aggiustamenti per Carrara, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera anche per lo svolgimento del mercato stagionale estivo che si tiene ogni domenica a Marina di Carrara.

Il primo appuntamento è per domenica prossima 31 maggio e poi per ogni domenica fino al 30 agosto.

Anche in questo caso rimangono in vigore le misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19, per ambulanti e clienti, che dovranno osservare precise indicazioni per avvicinarsi ai banchi, in osservanza al distanziamento sociale. Nell’area dove si tiene il mercato sarà esposta l’apposita cartellonistica predisposta dal Comune, con una sintesi delle principali norme di comportamento da seguire: igienizzare le mani all’ingresso, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato, entrano in vigore le disposizioni contenute nell’Ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale n. 256 del 26 maggio 2020. Per tutte le domeniche, dal 31 maggio al 30 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, viene istituto un divieto di transito e sosta, con rimozione di tutti i veicoli, in piazza Nazioni Unite, nel tratto compreso tra via Genova e via Venezia e in via Genova, nel tratto compreso tra la sede della delegazione comunale e via Volpi. Resta, infine, interdetta alla circolazione delle auto l’area di intersezione di via Sauro con via Genova.