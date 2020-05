Decreto Rilancio: posso accedere?

sabato, 16 maggio 2020, 20:09

La FENAPI di Massa Carrara ha organizzato per martedì 19 Maggio presso le sedi di Massa in Via Aurelia Ovest,139 (ex Centro Direzionale Olivetti) e di Montignoso in Via Roma,109, dalle 09,00 alle 12,30, la presenza di specifici addetti per rispondere agli interessati in merito alle opportunità riguardanti il Decreto Rilancio. In particolare l’iniziativa vuole essere un supporto alle singole persone e alle famiglie per verificare la sussistenza dei loro requisiti per accedere ai bonus e alle agevolazioni previste. Quantomeno gli incontri personalizzati, che si terranno in conformità alle disposizioni anti contagio Covid 19, saranno utili per chiarire modalità e tempistica considerata la situazione caotica che si è determinata attorno a tali potenziali provvidenze.

Per informazioni: FENAPI 0585 74931/ fenapims@gmail.com