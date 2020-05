Divieti di balneazione sulla riviera Apuana: precisazioni Arpat

Altre notizie brevi

sabato, 16 maggio 2020, 20:09

La FENAPI di Massa Carrara ha organizzato per martedì 19 Maggio presso le sedi di Massa in Via Aurelia Ovest,139 (ex Centro Direzionale Olivetti) e di Montignoso in Via Roma,109, dalle 09,00 alle 12,30, la presenza di specifici addetti per rispondere agli interessati in merito alle opportunità riguardanti il Decreto Rilancio.

sabato, 16 maggio 2020, 18:28

A seguito del consiglio comunale del 24 aprile 2020, i consiglieri comunali Elena mosti, Ulian Berti, Alessandro Volpi, Stefano Alberti, Giovanni Giusti, Gabriele Carioli, Sergio Menchini e Dina dell'Ertole chiedono che il sindaco faccia chiarezza e denunci le singole “Politiche delle mancette”.

sabato, 16 maggio 2020, 18:24

Così il Circolo Pd Fossola e Perticata in una nota diffusa a mezzo stampa: "Da anni le lavoratrici della fu Apuafarma, ora Nausicaa, dei settori ristorazione scolastica e autisti scuolabus lamentano una sofferenza dovuta ad una disparità contrattuale dovuta al fatto che il loro contratto viene "sospeso" nel periodo estivo,...

sabato, 16 maggio 2020, 11:31

Da lunedì 18 maggio sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021. Possono accedere al servizio i bambini e i nascituri che al 1 settembre 2020 abbiano compiuto tre mesi di età e non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno...

venerdì, 15 maggio 2020, 14:57

Parte oggi la prima grande “call” dedicata agli operatori turistici della Toscana. Un’iniziativa innovativa unica in Italia che la Regione, attraverso Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, ha ideato per sostenere il rilancio della destinazione Toscana sul mercato italiano nel periodo post Covid-19.

venerdì, 15 maggio 2020, 13:08

Così, a nome del gruppo consiliare e del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, interviene Alessandro Amorese: "In questi mesi di emergenza sanitaria non sono poche le categorie che sono state colpite dalla conseguente crisi economica. Le parti sociali più fragili sono quelle che il corona virus ha messo più in difficoltà: per...

venerdì, 15 maggio 2020, 13:06

Gli Avv.ti Paolo Franzoni ed Alberto Guidi, fondatori dell'Associazione Culturale “Hermes”, no profit ed apolitica, finalizzata alla promozione culturale locale ed alla valorizzazione sul nostro territorio del vitale comparto turistico-commercialeartigianale, così duramente colpito a causa dell'attuale emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica-sociale e sprovvisto di adeguata risposta e legittima...

venerdì, 15 maggio 2020, 13:03

La circolazione sulla SP 36 di Arzelato, nel comune di Zeri, viene modificata all’altezza del Km 19,050: a seguito di un restringimento della carreggiata viene istituito un senso unico alternato a vista con apposita segnaletica.Lo prevede un’ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia che è stata adottata poiché a seguito di...

venerdì, 15 maggio 2020, 09:14

Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni di Left intervengono sul problema relativo allo smaltimento delle mascherine e dei guanti che, troppo spesso, vengono gettati per strada:

giovedì, 14 maggio 2020, 17:18

C'è l'intesa formale della Regione Toscana per l'approvazione del Documento di pianificazione strategica del Sistema portuale del Mar ligure, ma il sì è accompagnato da una serie di osservazioni che hanno l'obiettivo di preservare vocazioni e rapporti col territorio del porto di Marina di Carrara, che insieme a quello della Spezia fa parte del...