Dopo il lockdown aumentano le discariche abusive a Carrara. Nausicaa amplia il servizio di smaltimento

Altre notizie brevi

martedì, 19 maggio 2020, 22:33

La FENAPI di Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia del comune di Carrara per l'anno educativo 2020-2021. La domanda che deve essere fatta anche nel caso di riconferma, oltre che per le nuove iscrizioni, dovrà pervenire al Comune entro il prossimo 18 giugno.

martedì, 19 maggio 2020, 22:32

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che da giovedì 21 maggio è prolungata di un'ora la possibilità di prenotare telefonicamente il servizio di prenotazione di esami ematici e di laboratorio.

martedì, 19 maggio 2020, 22:25

Rilanciare l'immagine della Toscana e dell'Italia, con tanto lavoro e strategie coordinate."Dobbiamo far innamorare di nuova della Toscana, riconquistare la fiducia dei nostri ospiti. Per anni è stato quasi tutto scontato, li abbiamo accolti nel giusto modo, ma non offrendo sempre esperienze e personalizzazione". Vito Mollica, chef del Four Seasons Firenze, vede così la ripartenza.

martedì, 19 maggio 2020, 14:22

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, comunica che a partire da lunedì 25 maggio riaprirà al pubblico. Sarà possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico e qualora impossibilitati a comunicare con sistemi telematici.

martedì, 19 maggio 2020, 14:19

Le imprese che hanno subito danni a causa delle mareggiate del 28-30 ottobre 2018 possono fare domanda fino al 19 giugno 2020 per chiedere i contributi previsti dal bando che, pubblicato lo scorso aprile, mette a disposizione 2 milioni e 500 mila euro complessivi.

martedì, 19 maggio 2020, 14:18

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare con il suo dipartimento dei Servizi sociali, non autosufficienza e disabilità, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, all’età di soli 47 anni, di Veronica Lenzi.

martedì, 19 maggio 2020, 14:11

Si estende a tutta la Toscana il codice giallo per piogge e temporali emesso ieri dalla Sala operativa unificata e valido fino alla mezzanotte di stasera, martedì 19 maggio.Nel pomeriggio di oggi, martedì, sono previste piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forte più probabili sulle zone centro-settentrionali della regione.Domani,...

lunedì, 18 maggio 2020, 18:03

A seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini e sulla base dell’Ordinanza 57 della Regione Toscana, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è attivato con i comuni confinanti della Regione Liguria per consentire gli spostamenti tra territori.Il primo cittadino si è rivolto a Sarzana e Luni, i due...

lunedì, 18 maggio 2020, 16:14

Sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido comunale di Montignoso per i bambini dai 12 a 36 mesi di età. Ma non è tutto, «con l'apertura dell'anno scolastico 2020\21 ci saranno importanti novità sia per la struttura che accoglierà i bambini (al momento l'asilo è trasferito in via Grillotti ma da settembre...

lunedì, 18 maggio 2020, 15:55

Un ringraziamento da parte di Giuliano Biselli, direttore dei presidi ospedalieri di Massa e Carrara, anche a nome dell'intera direzione di Azienda USL Toscana nord ovest, alla società cinese XIAMEN STANANTEE INDUSTRIES CO. LTD, situata nella città di SHUITOU.