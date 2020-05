Emergenza Covid, sul NOVE un video dedicato a Carrara e all'impegno della Fondazione Marmo

venerdì, 29 maggio 2020, 15:31

Carrara e la Fondazione Marmo sbarcano sul 'Nove' di Discovery Channel. La rete televisiva di Sky manderà in onda, a partire da domani, sabato 30 maggio, uno spot dal ritmo serrato ed emozionante che riassume in 60 secondi i due mesi dell'emergenza Covid. Il video, che si apre con una suggestiva visione dall'alto delle cave di marmo, è un omaggio alla città e ai suoi cittadini che hanno saputo reagire con coraggio alle difficoltà del lockdown. Ma è anche un modo per ricordare come l'intero territorio si sia mobilitato per soccorrere, curare, proteggere.

Allo scoppiare dell'emergenza – si spiega nel video – la Fondazione Marmo ha avviato una raccolta straordinaria di fondi per supportare la comunità. Grazie alle imprese locali (del settore lapideo e non) e ai cittadini è stata raggiunta una somma che sfora il milione di euro e che è stata impiegata per acquistare macchinari e presidi sanitari per Massa Carrara e la Versilia. Ambulanze, ecografi, ventilatori, tute, mascherine e visiere sono state consegnate alle strutture sanitarie, alle associazioni di volontariato, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

E per la Fase 2 – racconta sempre il video - la Fondazione Marmo ha avviato una raccolta di generi alimentari che verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Sullo schermo scorrono le immagini della Carrara dei musei, delle sculture, delle fontane, ma anche quelle di chi in questi giorni difficili ha dato il proprio contributo. È questa l'immagine della nostra città toscana che arriverà a circa tre milioni di telespettatori.

La programmazione del video, composta da 18 spot, sarà in onda per due settimane sul canale NOVE (tasto 9 del telecomando del digitale terrestre e Canale 149 di Sky).

«Siamo orgogliosi di mostrare a una platea così vasta il risultato del nostro impegno» è il commento della Fondazione Marmo. «Carrara è una città con un grande cuore. Qui, da sempre, convivono arte, bellezza, impegno sociale e solidarietà. E la Fondazione Marmo riunisce in sé tutte queste anime facendole dialogare con il mondo produttivo locale, che poi è il motore di questo bellissimo territorio. Non ci fermeremo qui, continueremo a impegnarci in progetti culturali e sociali, e rimarremo al fianco di chi ha più bisogno».