Fase 2, a Massa Carrara riapre la sede della delegazione Cesvot per gli enti di Terzo settore

sabato, 23 maggio 2020, 15:49

Riapre al pubblico la sede della delegazione Cesvot di Massa Carrara. Dopo il periodo di lockdown, che ha costretto il Centro Servizi di Volontariato Toscana ad effettuare in remoto l'assistenza agli Enti del Terzo settore del territorio, da lunedì 25 maggio gli operatori torneranno a poter ricevere presso le proprie sedi chi avrà bisogno di aiuto.

Gli uffici di Massa Carrara, in Via Solferino 2, Carrara, seguiranno il seguente orario settimanale: lunedì 10-13 e mercoledì 14-17.

L'accesso sarà consentito in maniera scaglionata per garantire il rispetto della distanza, solo a chi indossa la mascherina protettiva.

“Dopo questo periodo di lockdown – spiega Francesca Menconi, presidente della delegazione Cesvot di Massa Carrara - la nostra delegazione riapre con i propri servizi. In questi mesi non abbiamo mai interrotto l'attività garantendo continuità nel lavoro di assistenza a distanza per i nostri enti ma la riapertura ha però un importante significato non solo pratico ma anche simbolico. Per le prossime settimane seguiremo un orario ridotto che tornerà, ci auguriamo velocemente, a pieno regime in base alla gestione dell'emergenza sanitaria. Abbiamo adottato i protocolli previsti dalla sicurezza, con ingressi scaglionati e tutte le precauzioni necessarie.”

Per info e appuntamenti area.costa@cesvot.it 0585 779509