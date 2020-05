Fase2: commercio, da lunedì tornano i banchi dei generi alimentari

giovedì, 7 maggio 2020, 17:22

Dalla prossima settimana tornano i banchi degli alimentari nei giorni dei mercati settimanali: lo ha deciso la giunta comunale con una delibera che recepisce i provvedimenti del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile scorso.



«A tutti chiediamo grande attenzione affinchè questa attività si possa svolgere in totale sicurezza: è fondamentale indossare la mascherina, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Lo dico agli ambulanti e ai cittadini perché in questa fase, come ho già ripetuto più volte, è importante non vanificare i sacrifici fatti durante il periodo di isolamento. Solo usando grande prudenza ed evitando pericolosi passi falsi, potremo progredire verso l’uscita dall’emergenza sanitaria» ha ammonito il sindaco Francesco De Pasquale. All’insegna della prudenza anche l’intervento dell’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini: «Si tratta di un passo importante, verso un cauto ma progressivo ritorno alla normalità. Lo facciamo per gli operatori che tanto stanno soffrendo le conseguenze economiche di questa crisi sanitaria ma anche per i cittadini» ha spiegato.



Dall’inizio della prossima settimana dunque gli ambulanti del settore alimentare potranno riprendere l’attività: il lunedì i banchi saranno disposti in piazza Gramsci; il mercoledì in via Toniolo e il giovedì sul perimetro della pineta di Piazza Nazioni Unite. In concomitanza con questi appuntamenti, in prossimità dei banchi, saranno predisposte misure di monitoraggio con personale dedicato per evitare gli assembramenti a tutela della salute pubblica.