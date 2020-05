Favolacce on demand al Garibaldi Carrara

Altre notizie brevi

venerdì, 22 maggio 2020, 17:54

Giovedì 21 maggio in Parlamento le parole del deputato grillino Riccardo Ricciardi hanno suscitato tanta indignazione e rabbia da creare una bagarre che ha fatto sospendere la seduta."Attaccando la sanità lombarda e strumentalizzando i morti, Ricciardi non ha fatto fare una bella figura alla nostra città, che lui dovrebbe rappresentare.

venerdì, 22 maggio 2020, 17:50

L’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico della primaria Giromini di Marina di Carrara: si tratta dell’ultima fase della progettazione prima dell’affidamento delle opere e dell’apertura del cantiere. Adesso dunque scatteranno le procedure di gara che richiederanno circa 5 mesi.

venerdì, 22 maggio 2020, 17:36

L'emergenza da Covid-19 ha avuto come risultato la riduzione delle corse nella linea 06 del TPL. È intervenuto a riguardo il consigliere del PD di Massa Stefano Alberti che chiede all'amministrazione una seconda macchina per la tratta.

venerdì, 22 maggio 2020, 12:55

Importante variazione al piano delle opere triennale della Provincia di Massa-Carrara: lo ha approvato il consiglio provinciale nell’ultima seduta.Nel precedente piano nel 2021 era inserito tra glia altri un intervento di sistemazione al km 0 della Sp 66 in località Valditermine, nel comune di Zeri, per un totale di 320...

venerdì, 22 maggio 2020, 09:29

Arriva MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:29

Una collocazione più centrale e più facilmente fruibile per residenti e turisti per il Punto Blu, l’Ufficio informazioni del Comune che dalla prossima stagione estiva sarà allestito all’interno della sede dell’ Autorità Portuale, sul viale Colombo a Marina di Carrara.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:28

Dopo due mesi di stop è pronto a ripartire, dalla mattinata del 23 maggio e nelle tradizionali giornate del mercoledì e del sabato, il mercato comunale, in una veste fresca e rinnovata per quel che riguarda le postazioni.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:18

Sulla Sp 15 Calcinaia, nel Comune di Casola in Lunigiana, è stato istituito un divieto di transito ai mezzi con peso superiore ai 35 quintali all’altezza del Km 4, ne, tratto del ponte.Lo prevede un’ordinanza del servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per la presenza di...

giovedì, 21 maggio 2020, 16:42

Sono 10.000 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri. 3 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 21 maggio 2020, 16:36

Sui problemi della balneabilità è Stefano Alberti, consigliere comunale, ad intervenire con una nota stampa: "Si è assistito per l'ennesima volta - esordisce - allo "spettacolo", ormai calendarizzato tutti gli anni all'inizio della stagione estiva, sull'inquinamento del nostro mare e i conseguenti divieti dovuti al grande "imputato", il fosso del...