Fenapi: supporto agli utenti per chiedere bonus a Gaia

Altre notizie brevi

sabato, 30 maggio 2020, 18:57

Si terrà domani la diretta FB domani alle 11.00 per parlare di storie di Piccoli Comuni e di un'idea diversa di Paese diffuso e solido, insieme al Ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia.

sabato, 30 maggio 2020, 15:25

Cambio di calendario per il servizio di raccolta rifiuti a Cinquale, a partire dal 1 giugno infatti «si attiverà il periodo estivo per tutte le utenze commerciali e per i balneari» chiarisce l'Assessore Massimo Poggi «valido fino al prossimo 15 settembre».

sabato, 30 maggio 2020, 15:17

“Dopo anni di gestioni in rosso e di sostanziale inattività il Consorzio Zona Industriale Apuana torna all'utile con un bilancio sano che può guardare al futuro con obiettivi chiari al servizio del territorio e delle sue imprese. Arriviamo a questo risultato grazie a un percorso che ha visto una legge di riforma dell'ente, l'impegno...

sabato, 30 maggio 2020, 14:28

Riapre mercoledì 3 giugno il call center della Libera professione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, al quale i cittadini potranno rivolgersi per prenotare le prestazioni disponibili a partire dal 15 giugno.

sabato, 30 maggio 2020, 12:40

La scuola non si ferma … neppure l’asilo nido Giovanna Filippi Bisciotti di Pontremoli.

sabato, 30 maggio 2020, 12:20

La FENAPI di Massa Carrara, considerate le numerose richieste pervenute, ha integrato il proprio Servizio Ambiente & Sicurezza con il Servizio Anti Covid – 19, in rapporto con accreditata struttura di proprio riferimento in materia di servizi e formazione in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

sabato, 30 maggio 2020, 09:18

ASMIU comunica che a partire da mercoledì 3 giugno apre l’infopoint per la distribuzione dell’attrezzatura per raccolta differenziata domiciliare che interessa le utenze della Zona C, ovvero le frazioni di Ronchi e Poveromo. Il servizio di raccolta partirà lunedì 15 giugno 2020.

venerdì, 29 maggio 2020, 17:33

Nausicaa Spa informa che a partire da domenica 31 maggio i cimiteri del comune di Carrara saranno aperti 7 giorni su 7. A questo proposito, il sindaco Francesco De Pasquale ha firmato oggi un'ordinanza (la numero 81/20) con i nuovi orari di apertura: nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e...

venerdì, 29 maggio 2020, 16:04

Abbassamento del livello d'acqua al Lago di Porta? «Un cedimento all'interno di un canale emissario – spiega il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto all'Assessore Massimo Poggi – che ha causato un'alterazione dell'equilibrio delle acque che defluiscono fino al Lago».

venerdì, 29 maggio 2020, 15:52

Nausicaa Spa ricorda che, in occasione della festa della Repubblica ci sarà una variazione nel calendario della raccolta differenziata: martedì 2 giugno non verrà effettuato il servizio di raccolta del vetro che verrà recuperato mercoledì 3 giugno.