Festa della Mammia, Volto della Speranza comunque presente

venerdì, 8 maggio 2020, 09:58

Domenica 8 maggio è la festa della Mamma e per oltre 30 anni il Volto della Speranza è stato presente nelle piazze dei Comuni di Carrara, Massa e della Lunigiana per la vendita delle azalee.



"Quest'anno - spiega Roberta Crudeli, presidente Volto della Speranza -, a causa della pandemia, non saremo presenti e anche tutte le altre attività ed eventi (cene, sflata di moda, concerto) sono stati sospesi. Il Volto della Speranza ha comunque proseguito nelle sue attività di sostegno e vicinanza ai pazienti oncologici soprattutto in questo momento così difficile. Inoltre abbiamo acquistato dispositivi di protezione individuale (tute e mascherine) per il personale medico, infermieristico ed oss dell'ospedale delle Apuane e dei Day Hospital Oncologici di Carrara, Pontremoli e Fivizzano, per la Radioterapia e per la Senologia e per la società della Salute della Lunigiana. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo alle persone che con il loro contributo ci hanno permesso in questa fase di sostenere gli operatori sanitari degli ospedali della nostra provincia impegnati in prima linea nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e di aiutare i pazienti. Il Consiglio Direttivo vuole ringranzare tutto il personale sanitario e non che a vario titolo (personale addetto alle pulizie, alla ristorazione, volontari delle ambulanze, ecc) hanno contribuito ad affrontare l'emergena sanitaria. Anche se quest'anno non è possibile sostenere la nostra associazione con l'acquisto delle azalee, chiediamo comunque di esserci vicini con donazioni.IBAN Carige: IT17C0617524510000014607680C/C Postale: 10349546"