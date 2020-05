GD Carrara: "C'è sicuramente bisogno di iniziative a sostegno dell’economia locale"

domenica, 24 maggio 2020, 13:37

Carolina Ginesini (Segretaria GD Carrara) e Alba Peselli (GD Carrara) avanzano alcune proposte a sostegno dell'economia locale per la ripartenza.



"L’emergenza Covid-19 ha modificato i nostri stili di vita e dopo il lungo lockdown le attività faticano a ripartire - esordiscono -. Come Giovani Democratici ci stiamo confrontando su più temi per dare il nostro contributo attivo e fare proposte concrete a partire dalla nostra città".



"Dopo il decreto del 18 maggio - spiegano - la maggior parte delle persone sono tornate al lavoro e con gradualità si sta tornando alle abitudini precedenti all'emergenza. La città sta iniziando a rianimarsi anche a seguito della riapertura di bar, ristoranti e negozi seppure le attività abbiano ripreso con non poche difficoltà dal punto di vista economico dovendo ammortizzare i costi dovuti ai due mesi di chiusura e dovendosi adattare alle nuove normative per fronteggiare il virus. C'è sicuramente bisgono di iniziative a sostegno dell’economia locale: per questo proponiamo di iniziare con la sospensione del pagamento della sosta su tutto il territorio del nostro Comune fino alla fine dell’anno. Siamo consapevoli che i parcheggi “blu” gratuiti non porterebbero certamente alla risoluzione di tutti i problemi però potrebbero incentivare la permanenza delle persone in centro città, dare un sostegno al commercio e incentivare il turismo che sono i settori più colpiti dalla pandemia. Una provvedimento del genere, unito alla possibilità per bar e ristoranti di utilizzare il suolo pubblico come è stato previsto, potrebbe dare una prima e veloce risposta alle attività commerciali".



"Questa iniziativa - concludono - potrebbe inoltre essere coadiuvata da iniziative di carattere socio-culturale che possano attirare più persone in città, sempre nel rispetto delle regole sanitarie di distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di protezione personale".