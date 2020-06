“Giustificazioni deboli e confuse sui lavori al ponte di Avenza”: CFerri critica la posizione dell’amministrazione carrarese

domenica, 31 maggio 2020, 17:39

Lo ha indicato come il classico atteggiamento di chi vuole lavarsene le mani ed ha anche rimarcato la frequenza con cui viene adoperata questa soluzione da parte dell’amministrazione 5 stelle di Carrara. L’oggetto sono gli ormai ultradiscussi lavori sul ponte di Avenza e l’autore della critica è l’onorevole Cosimo Maria Ferri, componente della commissione giustizia della Camera dei Deputati. “ Il sindaco di Carrara – ha detto Ferri - in modo confuso parla di impossibilità di una data di rinvio di inizio lavori del Ponte in via Giovan Pietro , ma non fornisce argomenti convincenti. Non se ne comprendono i motivi e i cittadini sono venuti a conoscenza per caso della data di inizio lavori per il 15 giugno. Si poteva benissimo programmare prima e adesso l’unica soluzione è rinviare la data e riprogrammare.”. Ferri ha poi spiegato che i codici Ateco hanno creato molte confusioni e incertezze e che queste attività possono rientrare nel codice Ateco 42 (opere di ingegneria civile, di pubblica utilità) e comunque , anche qualora non fossero state coperte dal codice, la normativa, introdotta per l’emergenza sanitaria, consentiva all’azienda ed anche al comune di chiedere un’autorizzazione specifica al Prefetto. “ Non mi risulta tuttavia – ha continuato Ferri – che sia stata percorsa questa strada. Ora però occorre risolvere il problema e trovare una soluzione. Quello che si contesta è il metodo, la mancanza di chiarezza verso i cittadini, e il fatto che non si tenga conto dei suggerimenti e delle proposte della gente. Bloccare la viabilità in questo momento vuol dire dare la mazzata finale a tanti operatori e limitare la circolazione dei cittadini, aumentandone i disagi. Così si fa morire un polmone della città. Famiglie e commercianti sono giustamente preoccupati. Abbiamo suggerito di dedicare questo periodo alla pulizia e messa in sicurezza dell’alveo del fiume, alla rimozione dei detriti, interventi necessari e compatibili con la ripresa delle attività, rimandando quelli più strutturali ad un periodo in cui non c’ è particolare movimento. Programmazione vuol dire anche ascolto e confronto. La Regione non può poi decidere senza una strategia e una verifica del territorio. Chiediamo all’assessore regionale Ceccarelli di dare risposte e spiegazioni alla città. Auspichiamo inoltre che i consiglieri regionali eletti in questa provincia facciano proprie queste istanze e le portino a Firenze. Facciamo sentire uniti la voce di una provincia che è tra le più colpite dal covid 19”.