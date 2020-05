I consigli tv del Garibaldi, Il Nuovo e Astoria dal 9 al 15 maggio

venerdì, 8 maggio 2020, 12:18

Ultima settimana di consigli in Tv, da Lunedi 18 i cinema Il Nuovo La Spezia-Astoria Lerici-Garibaldi Carrara andranno con la loro programmazione in streaming Mio Cinema la prima piattaforma del cinema d'autore che mette al centro la sala cinematografica e il suo pubblico. Online dal 18 maggio, inaugurata con I Miserabili di Ladj Ly. Non una semplice piattaforma on demand, ma uno strumento dinamico per chi ama andare al cinema in grado di offrire –oltre alla visione in sala​ film in streaming, promozioni, contenuti originali, servizi, informazioni, masterclass, anteprime esclusive. Un piattaforma inedita, dalla parte dello spettatore. Non antagonista alla sala, ma anzi complementare: sia per sostenerla in questo periodo difficile, che per accompagnare i cinefili in futuro, creando un punto di riferimento per il cinema d'autore. MioCinema vede infatti il coinvolgimento diretto del NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI , per creare una ​dinamica costante e complementare tra offerta in sala e offerta domestica, sia per quanto riguarda la selezione dei film ​che le iniziative promozionali per il pubblico. MioCinema permetterà di ​rafforzare la comunità del cinema d'autore​: il pubblico potrà portare il cinema di qualità sempre con sé​. Gli spettatori avranno l'opportunità di accedere ad una ​piattaforma di riferimento per il cinema di qualità ​legata AL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI , un ecosistema a loro affine di film provenienti da festival, apprezzati dalla critica, vincitori di premi e di grande interesse per il pubblico appassionato. Potranno accedere ad una library verticale e altamente selezionata di film di qualità, da ​vedere o rivedere (anche in modalità condivisa) ​in italiano e in lingua originale, beneficiando al contempo di promozioni dedicate e vantaggiose legate alla sala di riferimento. Potranno assistere ad ​eventi esclusivi come anteprime, masterclass e incontri con i talent, avere informazioni aggiornate su tutte le uscite, retrospettive, avvenimenti significativi in ambito nazionale e internazionale.



E ci rivedremo in sala, sarà una grande festa!!



FILM CONSIGLIATI DELLA SETTIMANA in tv



SABATO 9 MAGGIO

Ore 21.20 DRIVE ( Rai4))Ore 23.00 SOLO DIO PERDONA (Rai4)



DOMENICA 10 MAGGIO

Ore 21.20 LA ISLA MINIMA ( Rai4))

LUNEDI 11 MAGGIOOre 21.15 PARLA CON LEI (Cielo)



MARTEDI 12 MAGGIO

Ore 21.20 LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT (Rai4)

MERCOLEDI 13 MAGGIO

Ore 21.10 IO SONO TEMPESTA (RaiMovie)

GIOVEDI 14 MAGGIO

Ore 21.10 MOLLY'S GAME (RaiMovie)

VENERDI 15 MAGGIO

Ore 21.20 EUFORIA (Rai3)



DRIVE Un film che ti tiene incollato al sedile (ops alla poltrona) dal primo all'ultimo minuto. grande film merita di diventare cult. Ryan Gosling interpreta un personaggio che gli rimarrà attaccato addosso negli anni a venire, ottima la regia, la sceneggiatura, la fotografia.



SOLO DIO PERDONA Ultimo film di Nicolas Winding Refn parte da una trama piuttosto tipica dei B-Movies anni 70 - 80, infatti parla di Julian (Ryan Gosling) che deve vendicare la morte del fratello con l'aiuto della madre (Kristin Scotto Thomas), . Dopo essersi conquistato il pubblico con Drive, Refn dirige questo film il cui tema principale è la vendetta. Si può quasi dire che sia stato un'azzardo, infatti molti suoi fan sono rimasti delusi sperando di vedere un sequel prolifico del suo precedente film (probabilmente ingannati dal fatto che anche qui il protagonista è Ryan Gosling)



LA ISLA MINIMA Vincitore di 10 Premi Goya, un thriller della coscienza politica e sociale, che ricorda quanto sia difficile il passaggio per un Paese dalla dittatura alla libertà.Le sorprese al cinema sono sempre ben accette e quando sono positive come in questo caso lo sono di più . La Isla minima è veramente un bel film . Fatto bene , recitato altrettanto . L'atmosfera ed i paesaggi dell'Andalusia sono magici ed in alcuni momenti si ha la sensazione di essere presenti di persona in quei luoghi



PARLA CON LEI Ad un artista qual è il regista Pedro Almodovar non si può porre né freno né limite alla genialità, all'estro creativo, alla fertile fantasia. In questo film per i soli amanti del vero cinema non manca proprio nulla ed è per questo che non esitiamo ad annoverarlo tra i capolavori.



LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT Un trionfo di puro cinema d'intrattenimento, il primo vero superhero movie italiano.l film che ci risolleva, dal punto di vista morale e dal punto di vista "patriottico" (nel senso di ridare vigore al cinema italiano). Una sceneggiatura ottima che coinvolge lo spettatore dall'inizio alla fine, cercando di dare un quadro completo a tutta la storia (riuscendoci pienamente).



IO SONO TEMPESTA Il ritratto di un Paese che sta cambiando pelle ma che rimane ben ancorato ai suoi peggiori difetti. Marco Giallini e Elio Germano sono una garanzia di qualità; e Daniele Lucchetti ha gioco facile a trarre da una storia semplice, un bel film. Numa Tempesta è un self made man, è un finanziere ricco e spregiudicato; ma condannato per evasione fiscale deve scegliere tra la prigione ed i servizi sociali: sceglierà la seconda strada e consocerà un mondo diverso, colorato



MOLLY'S GAME Aaron Sorkin, all'esordio dietro alla macchina da presa, con "Molly's Game" porta sul grande schermo la scalata di una donna che dal nulla ha saputo costruirsi un impero, restando sempre su quel sottile filo che divide la legalità dalla voglia di successo e di ricchezza

EUFORIA Grandi attori per un'incursione nella commedia all'italiana. Senza l'ombra di pietismo o di facile ricorso alla commozione.La bravissima Valeria Golino con questo film si conferma come una regista molto sensibile alle problematiche della vita senza mai impietosire ma sempre con un ottimismo che sfiora l'eccitazione di chi scopre per la prima volta l'amore per tutti e per tutto,in una gioia di vivere. Film tecnicamente perfetto.