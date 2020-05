I Giovani Democratici di Massa: "Illuminiamo la nostra città di pride"

venerdì, 29 maggio 2020, 14:50

Così i Giovani Democratici di Massa in una nota stampa: "La situazione sanitaria che il nostro paese sta affrontando ha imposto l'emanazione di norme che giustamente non consentono grandi manifestazioni. Giugno è infatti il mese del "PRIDE", il mese dei diritti civili e delle grandi manifestazioni della comunità LGBT. Non sarà ovviamente possibile scendere in piazza per manifestare il libero amore. Da qui nasce la nostra proposta a costo ZERO che abbiamo girato all'amministrazione massese: illuminare la nostra città dei colori del PRIDE; piazza Mercurio, piazza Bad Kissingen e il Castello Malaspina. Luoghi simbolo della nostra città. Crediamo che sarebbe un bel segnale per la nostra città, una città che mostrerebbe che la diversità è un pregio e non un diffeto e che questa amministrazione è a favore dei diritti e a favore della libertà".