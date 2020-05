Il cordoglio dell'Azienda USL Toscana nord ovest per la scomparsa del dottor Cesare Landucci

Altre notizie brevi

Uil Pensionati: In questo particolare momento dove il Paese tenta, ci auguriamo in modo serio costruttivo e unitario, di rialzare la testa, con decreti governativi e iniezioni di liquidità per portare benefici a quella parte di popolazione che è rimasta, a causa della pandemia, senza alcun sostegno economico, il nostro...

Rampe di accesso alla A15 anziché un ponte provvisorio, mentre si continua a valutare e a esaminare le ipotesi progettuali definitive più adeguate per il nuovo ponte sul Magra, che sono già allo studio da parte di Anas e che saranno portate quanto prima all'attenzione della comunità locale.E' quanto è stato deciso...

Oltre 3 milioni di euro dal Programma di sviluppo rurale (Psr) della Toscana per un bando che finanzierà progetti speciali delle aree interne, presentati da soggetti pubblici e privati dell'area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese.

Con l’entrata in vigore dell’atteso Decreto Legge 34/2020 “Decreto Rilancio”, il Patronato Inapa ed il Caaf Confartigianato Imprese Massa Carrara sono operativi, attraverso due sportelli dedicati, per supportare persone e famiglie per il conseguimento dei bonus, sussidi ed agevolazioni introdotte dal richiamato decreto - a comunicarlo in una nota stampa...

La FENAPI ricorda che ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (Rem). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due...

Nel periodo di Covid 19 seppure attenti e impegnati a rispettare le regole sanitarie di anti contagio, la FENAPI di Massa Carrara ricorda gli adempimenti riguardanti la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati il CAF FENAPI ha previsto condizioni e modalità agevolate.

Carolina Ginesini (Segretaria GD Carrara) e Alba Peselli (GD Carrara) avanzano alcune proposte a sostegno dell'economia locale per la ripartenza."L’emergenza Covid-19 ha modificato i nostri stili di vita e dopo il lungo lockdown le attività faticano a ripartire - esordiscono -.

"Riaprono i distretti, ovviamente nel solito caos organizzato che mette in difficoltà i lavoratori. Gli operatori del checkpoint, ridotti in numero per far rispettare le misure di distanziamento interpersonale, sono presi d'assalto da un'utenza sempre più nervosa e aggressiva che sfoga la frustrazione dell'attesa sui primi lavoratori che gli capitano...

L'emergenza sanitaria non solo ha inciso drammaticamente sulla salute delle persone, ma ha creato grosse difficoltà nella vita quotidiana di molti. Taluno si trova oggi addirittura con la proprie risorse falcidiate, senza neppure una certezza di reddito: "E' un effetto collaterale dell'emergenza, impossibile da ignorare. Un effetto silenzioso e devastante ".

"Abbiamo posto le basi per il rilancio della Zona Industriale Apuana, attraverso un programma coordinato di interventi sulla stessa zona industriale che verranno realizzati dal Consorzio ZIA, uno strumento, quello del Consorzio, che, assieme a tutti gli enti territoriali e con la condivisone di tutti gli attori economici e sociali, abbiamo voluto, fortemente, far...