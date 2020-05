In partenza due corsi gratuiti online in sartoria e digital marketing

martedì, 12 maggio 2020, 14:54

In partenza due corsi online gratuiti in sartoria e digital-marketing grazie alla collaborazione tra l'Associazione A.Fa.P.H. Onlus e il Comune di Montignoso.

Un percorso aperto a tutti, «non c'è una classificazione precisa, né ci sono particolari requisiti di accesso, l'idea è il coinvolgimento più allargato e aperto possibile - spiega l'Assessore Giorgia Podestà - sicuramente ci rivolgiamo alle situazioni più precarie e in difficoltà, ma anche a chi vuole crescere, apprendere e sviluppare nuove opportunità, per esempio, giovani, donne, disoccupati, immigrati. Queste attività permetteranno ai soggetti partecipanti acquisizione di competenze utili per il proporsi nel mercato del lavoro. La proposta prevede una l'attivazione di una rete di solidarietà e di supporto per promuovere autonomia e inclusione sociale».

I due percorsi (sartoria 30 ore e digital-marketing 20 ore) - finanziati dalla Regione Toscana con le risorse di cui al D.D. n. 20998 del 29.11.2019 a valere sull'Avviso R.T. DGR 841/2019 e promossi nell'ambito del progetto "La Casa delle Caroline" di Montignoso - sono rivolti a un massimo di 15 partecipanti per ciascun corso e in caso di domande superiori al numero dei posti disponibili verrà effettuta una selezione sulla base della motivazione. Ma non è tutto, ai partecipanti infatti verrà offerto anche un percorso di accompagnamento individuale verso il mondo del lavoro (18 ore) e la possibilità di accedere ad un servizio di kinderheim on-line per i bambini durante le lezioni.

«A causa dell'emergenza Covid-19 non abbiamo potuto attivare i due corsi nella forma tradizionale di lezione frontale - spiega la Responsabile Nadia Bellè - ma siamo riusciti a organizzare la nuova formazione mediata dal computer, evoluzione tecnologica che ci consente l'adozione di metodi di apprendimento collaborativo di gruppo e nuove modalità di partecipazione attiva al processo educativo. La rete è dunque utilizzata non più solo come strumento di trasmissione dei materiali didattici, ma anche, e soprattutto come "luogo" dove dar vita a un processo di insegnamento-apprendimento connotato da un elevato livello di interattività fra tutti gli attori coinvolti».

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Montignoso ai numeri 05858271203 o 3472438951, daniela.buffoni@comune.montignoso.ms.it. oppure info@afaph.net, il termine per inviare la domanda di partecipazione è fissato a mercoledì 20 maggio 2020.