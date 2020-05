Indennità, sussidi, reddito di emergenza, bonus per Colf, Badanti e Baby sitter

lunedì, 25 maggio 2020, 10:50

Con l’entrata in vigore dell’atteso Decreto Legge 34/2020 “Decreto Rilancio”, il Patronato Inapa ed il Caaf Confartigianato Imprese Massa Carrara sono operativi, attraverso due sportelli dedicati, per supportare persone e famiglie per il conseguimento dei bonus, sussidi ed agevolazioni introdotte dal richiamato decreto - a comunicarlo in una nota stampa è il responsabile dell’area persone di Confartigianato Stefano Pettazzoni. Sottolineiamo - ha aggiunto Pettazzoni - che, oltre la riconferma ed ampliamento delle indennità per artigiani, commercianti, liberi professionisti, stagionali, ecc., è stato introdotto il c.d. Reddito di Emergenza (Rem), misura a sostegno al reddito per supportare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19. Il beneficio economico del Rem, verificata l’esistenza dei requisiti, può arrivare sino a 840 euro. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno. Inoltre, con il decreto rilancio, Colf, badanti e baby sitter, con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali hanno diritto, per i mesi di aprile e maggio 2020, ad un’indennità mensile di 500 euro. Il nostro patronato ed il nostro Caaf - conclude Pettazzoni -sono in grado di gestire ed inviare le pratiche agli enti competenti per conto del richiedente, pertanto invitiamo gli interessati, per la verifica dei requisiti necessari e per l’ inoltro della domanda, a contattare le nostre sedi di via 7 Luglio 3 a Carrara (Piano terra palazzo ex Gesuiti - tel. 0585-70962) e di via Frassina 65 a Carrara (in prossimità della rotonda/galleria-strada dei marmi - tel. 0585-1980393)