Jacopo Ferri (FI) risponde a Francesco Mazzoni (Pd) su attacchi personali

sabato, 9 maggio 2020, 09:02

Proseguono le scaramucce fra Jacopo Ferri (Cara Puntremal, ma iscritto in Forza Italia) e Francesco Mazzoni (PD), all’opposizione nel governo della città lunigianese.

Questa volta Ferri ha scritto una lettera indirizzata a Mazzoni, riguardante alcuni attacchi personali, arrivati a seguito del rinvio a giudizio di un assessore della giunta, Michele Lecchini.

“Gli attacchi personali - esordisce Ferri - intanto sono una tua prerogativa non da oggi e la mia è stata una reazione tanto dura quanto serena, che confermo in toto. Gli errori a vent’anni li abbiamo fatti tutti, è vero, ma è complicato trovare nel panorama politico nazionale persona che ne abbia fatti tanti quanti i tuoi. Tu sì, sempre alla ricerca di una poltrona e di un posto al sole, senza avere il sostegno per ottenerli”.

E prosegue: "Tutti sanno che dal 2000 ad oggi, e prima ancora senza avere alcun ruolo, ho combattuto il sistema della sinistra in Toscana e nella Provincia di Massa Carrara interpretando il consenso attribuitomi dalle preferenze, dal lavoro sul territorio, dalla difesa strenua dei principi e dei valori in cui ho sempre creduto, senza mai tentennare, sempre iscritto a Forza Italia, anche quando per amore dei miei affetti (due volte) ho solo e soltanto dato sostegno elettorale alla persona, senza nascondermi. Ovviamente lo rifarei. Lo dimostrano i voti, tutti i voti, espressi in Consiglio Regionale ed in Consiglio Comunale: sempre dalla stessa parte. Te lo possono confermare , oltre ad una miriade di atti, tutti i Sindaci e tutti gli amministratori di questo territorio o i consiglieri regionali, amici di partito/coalizione ed avversari. Tutti sanno dove sono sempre stato io. Non puoi proprio dire altrettanto per te. Io stesso ne sono diretto testimone perché hai militato nelle mie stesse forze politiche e sei stato in consiglio comunale (quasi sempre per beneficio ottenuto da dimissioni altrui) sia con me che dal lato opposto al mio. Nascondersi dietro l’irrequietezza dei vent’anni, dà la misura della persona che sei, incapace di ammettere quello che è perfettamente legittimo, ma plasticamente innegabile: il tuo scopo era, ed è, arrivare, il mezzo non è mai contato nulla . Sono certo che piano piano in qualche modo ci riuscirai.”

Per finire, chiude ricordando le sue condanne: “Come è noto non ho mai rifuggito l’asprezza e le conseguenze di quei momenti difficili. Ho affrontato i miei errori convinto, come sono, essere il frutto della mia voglia di dare alla mia terra ed ai miei rapporti professionali l’assistenza dovuta. Se ho sbagliato - e non finirò mai di dire che la mia coscienza è linda - ho pagato ed ho continuato ad essere sostenuto dal consenso della gente che ha sin qui sempre premiato i miei comportamenti ed il mio impegno”



Infine, l’ipocrisia ostentata - a detta di Ferri - sulla questione Half Marathon. “Rifuggi dalle questioni tecniche ben sapendo che sono il presupposto per vanificare la questione politica, almeno in questa fase. Non c’è stato alcun Consiglio Comunale da quando il fatto è noto e ci sono regole formali e sostanziali che vanno rispettate. Tu stesso sei solitamente ligio nel ricordarlo. Si possono esprimere, a richiesta, come è stato fatto pubblicamente, senza nascondere nulla, impressioni e commenti. Certamente non è, almeno per me, il momento della strumentalità e tantomeno dei giudizi, quali quelli nascosti, neppure troppo bene, sotto la falsa solidarietà. Eppure, mi sembra che i vent’anni tu li abbia abbondantemente superati. Continua così, almeno nello sbagliare mi sembra che tu dimostri grande coerenza”.