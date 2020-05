Maggio di prevenzione al poliambulatorio Dicra srl

lunedì, 4 maggio 2020, 13:32

Prosegue l'emergenza COVID-19 ma lentamente ognuno di noi sta cercando di tornare alle proprie abitudini. Anche il nostro centro, ha messo in campo importanti azioni per cercare di continuare a garantire i servizi necessari a tutti pazienti. Per questo il nostro laboratorio infermieristico ha fornito e continuerà a fornire assistenza a domicilio per prelievi, punture di antibiotico e molto altro. Ma non solo.

Nel mese di Maggio, infatti, abbiamo programmato una serie di esami di prevenzione per ogni esigenza. Le visite verranno effettuate nel rispetto delle normative vigenti garantendo massima sicurezza ai nostri pazienti. Al fine di poter organizzare al meglio gli appuntamenti, però, chiediamo di prenotare in anticipo. Le visite che abbiamo programmato sono:

- urologica (visita + ecografia). Lunedì mattina / giovedì pomeriggio

- cardiologica (visita + ecg+ ecografia). Lunedì pomeriggio / venerdì pomeriggio

- pneumologica (visita ed eventuale rx torace). Mercoledì pomeriggio / venerdì mattina

- endocrinologica (visita tiroide + ecografia tiroide). Martedì pomeriggio / venerdì mattina

- dermatologica (mappatura nei). Mercoledì pomeriggio / venerdì mattina

- ecografia total body (ecografia seno, tiroide e addome completo). Mercoledì pomeriggio / giovedì mattina

Oltre a questo ricordiamo che il nostro ambulatorio dotato di ecografo portatile, è in grado di effettuare visite ed ecografie a domicilio. Per informazioni su costi e orari potete chiamare il numero di cell: 328 817 7825 o scriverci in privato sulla nostra pagina facebook.

Si ricorda infine che il Centro è convenzionato con le seguenti assicurazioni private: AXA CARING, FASI, FASI OPEN, BLUE ASSISTENCE, PREVIMEDICAL, MY ASSISTANCE, INSIEMESALUTE TOSCANA,COOPSALUTE, CASPIE SERVIZI, ASSIRETE, FONDO SANITARIO POSTE ITALIANE.