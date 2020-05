Maltempo, codice giallo su tutta la Toscana per piogge e temporali

Altre notizie brevi

martedì, 19 maggio 2020, 14:22

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, comunica che a partire da lunedì 25 maggio riaprirà al pubblico. Sarà possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico e qualora impossibilitati a comunicare con sistemi telematici.

martedì, 19 maggio 2020, 14:19

Le imprese che hanno subito danni a causa delle mareggiate del 28-30 ottobre 2018 possono fare domanda fino al 19 giugno 2020 per chiedere i contributi previsti dal bando che, pubblicato lo scorso aprile, mette a disposizione 2 milioni e 500 mila euro complessivi.

martedì, 19 maggio 2020, 14:18

L’Azienda USL Toscana nord ovest, in particolare con il suo dipartimento dei Servizi sociali, non autosufficienza e disabilità, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, all’età di soli 47 anni, di Veronica Lenzi.

lunedì, 18 maggio 2020, 18:03

A seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini e sulla base dell’Ordinanza 57 della Regione Toscana, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è attivato con i comuni confinanti della Regione Liguria per consentire gli spostamenti tra territori.Il primo cittadino si è rivolto a Sarzana e Luni, i due...

lunedì, 18 maggio 2020, 16:14

Sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido comunale di Montignoso per i bambini dai 12 a 36 mesi di età. Ma non è tutto, «con l'apertura dell'anno scolastico 2020\21 ci saranno importanti novità sia per la struttura che accoglierà i bambini (al momento l'asilo è trasferito in via Grillotti ma da settembre...

lunedì, 18 maggio 2020, 15:55

Un ringraziamento da parte di Giuliano Biselli, direttore dei presidi ospedalieri di Massa e Carrara, anche a nome dell'intera direzione di Azienda USL Toscana nord ovest, alla società cinese XIAMEN STANANTEE INDUSTRIES CO. LTD, situata nella città di SHUITOU.

lunedì, 18 maggio 2020, 13:00

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal candidato presidente della Regione per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori, e dal suo collega Paolo Sarti, che chiede di consentire fin da subito gli spostamenti interregionali agli abitanti di Albiano Magra.

lunedì, 18 maggio 2020, 12:15

Il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del Consiglio Provinciale per giovedì 21 maggio, alle ore 18, in videoconferenza.I Consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza nel Palazzo Ducale di Massa, oppure in videoconferenza tramite Skype.Questo l’ordine del giorno:- approvazione...

lunedì, 18 maggio 2020, 12:14

"Oltre alle classiche spiagge attrezzate- afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vi sono anche le spiagge libere che dovrannp essere, comunque, ugualmente di facile fruizione da parte dei bagnanti." "Molto dipenderà - prosegue il consigliere - dal senso di responsabilità delle persone che dovranno rispettare le ormai...

domenica, 17 maggio 2020, 16:50