Martinucci (Lega): "Che Ricciardi pensi più ad aiutare il proprio territorio"

venerdì, 22 maggio 2020, 17:54

Giovedì 21 maggio in Parlamento le parole del deputato grillino Riccardo Ricciardi hanno suscitato tanta indignazione e rabbia da creare una bagarre che ha fatto sospendere la seduta.



"Attaccando la sanità lombarda e strumentalizzando i morti, Ricciardi non ha fatto fare una bella figura alla nostra città, che lui dovrebbe rappresentare. - Dichiara il commissario del carroccio massese. - Forse, anzi sicuramente, il deputato massese non conosce il funzionamento del sistema sanitario lombardo: una delle più grandi eccellenze del nostro paese. È bene chiarire che in questi due anni di mandato Ricciardi non si è mai fatto vedere né sentire a Massa, soprattutto per quanto riguarda i temi nei quali il suo territorio avrebbe potuto beneficiare del suo aiuto, nel rispetto dei suoi concittadini che gli hanno permesso di sedersi sulle poltrone di Montecitorio. Forse ha sparato menzogne su una realtà che nemmeno conosce al solo scopo di avere un po' di notorietà. Sarebbe stato opportuno se si fosse espresso contro il sistema sanitario toscano gestito dal Governatore Rossi, ormai suo alleato di partito al Governo. Perché non accusa il governatore toscano dei suoi mille tagli alla sanità pubblica? Perché non parla del buco di più di 400 milioni di euro dell'ASL di Massa-Carrara? Perché non dice nulla dell'esposto da parte di medici ed infermieri per aver loro consegnato mascherine non idonee? Perché non parla della gestione delle RSA in Toscana, a partire dalla iniqua distribuzione delle quote sanitarie, penalizzante per il nostro territorio fino ad arrivare alle insufficienti e non tempestive misure intraprese durante l'emergenza per covid -19? Ricordiamo infine che il deputato, nel maggio 2015 a Massa in veste di consigliere comunale scendeva in piazza insieme ai centri sociali per impedire a Matteo Salvini di parlare. Prima di puntare il dito verso un sistema e una realtà che non conosce dovrebbe occuparsi delle problematiche del suo territorio: per questo è stato eletto ed è proprio al suo territorio che per primo deve rispetto offrendo il proprio contributo per aiutarlo."