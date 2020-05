Massa Carrara, Sarti e Fattori: "Scongiurare la chiusura della scuola dell'infanzia dell'ospedale pediatrico apuano"

venerdì, 29 maggio 2020, 15:32

"La scuola dell'infanzia dell'ospedale pediatrico Pasquinucci di Massa assolve un ruolo educativo e terapeutico insostituibile, divenuto ancora più importante in un momento come questo di maggior fragilità per i bambini. Non è immaginabile che possa cessare le proprie attività: la Regione deve intervenire immediatamente per scongiurarne la chiusura". I consiglieri regionali di Toscana a sinistra, Paolo Sarti e Tommaso Fattori, hanno presentato una mozione urgente che chiede alla Giunta regionale di intervenire nei confronti dell'Ufficio scolastico regionale e del governo per impedire la chiusura della scuola, minacciata dai tagli imposti dal Ministero dell'Istruzione. Solo per le provincie di Lucca e Massa Carrara i tagli prevedono la cancellazione di 83 posti di lavoro. "Invece di investire nelle scuole di ogni ordine e grado, avendo cura dei soggetti più fragili, come le bambine e i bambini più piccoli che affrontano il dolore e la malattia, si andrebbe esattamente nella direzione contraria", aggiungono Sarti e Fattori. "La scuola dell'infanzia dell'ospedale Pasquinucci è parte integrante del sistema scolastico nazionale di competenza del Ministero ma anche del Servizio sanitario regionale. Il numero di bambini che la frequentano è in continua crescita e il lock-down ha reso la permanenza in ospedale ancora più difficile per i bimbi. Se la Regione non farà di tutto per evitare la chiusura di un presidio scolastico fondamentale attivo dai primi anni '90, alla riapertura dell'anno scolastico i bambini avranno un ulteriore motivo di sofferenza".