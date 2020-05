Massa “Fase 2”… mascherine e guanti 'usa e getta'?

venerdì, 15 maggio 2020, 09:14

Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni di Left intervengono sul problema relativo allo smaltimento delle mascherine e dei guanti che, troppo spesso, vengono gettati per strada:

Anche nella nostra città, dopo anni di campagne di sensibilizzazione sulla negatività dell’“usa e getta”, ecco che il coronavirus ci impone oggetti e dispositivi che invece si devono usare e poi gettare.

Le mascherine protettive e i guanti in lattice, in gomma o in pvc su tutti. Ma a nostro avviso, nonostante l’attuale emergenza, è necessario ribadire che “usa e getta” non significa ovunque!

Perché, purtroppo, quello che si sta verificando a vista d’occhio in molte parti della città, ai lati delle strade piuttosto che a ridosso o all’interno delle aree verdi, è proprio quello di mascherine e guanti usati e poi gettati per terra senza il ben che minimo riguardo nei confronti dell’ambiente che ci circonda e delle altre persone.

L’inciviltà si può e si deve contrastare oltre che con le giuste sanzioni amministrative anche e soprattutto con l’informazione e l’educazione permanenti.

Com’è noto i diversi dispositivi di protezione personale anti-contagio come i guanti e le mascherine, una volta usati, risultano rifiuti potenzialmente infetti e quindi pericolosi per la salute pubblica che vanno chiusi in un sacchetto e gettati nell’indifferenziata con la raccomandazione che, subito dopo averli toccati, usati e gettati è sempre opportuno lavarsi e disinfettarsi con cura le mani.

A tale riguardo, se da parte dell’Amministrazione comunale e dalla sua partecipata ASMIU arrivasse un di più di informazione riferita a questo importante capitolo dedicato allo smaltimento in sicurezza di mascherine e guanti usati, a giovarne sarebbe la città intera.

Perché come LEFT restiamo convinti che, un po’ di cultura e di buone pratiche civiche, non sono (ne saranno) mai risultate dannose per la salute pubblica …mentre invece, l’inciviltà, quella sì!