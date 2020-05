Nella Cattedrale di Pontremoli una celebrazione in ricordo dei defunti negli ultimi mesi

giovedì, 28 maggio 2020, 10:41

Una Santa Messa in ricordo di tutti coloro che ci hanno lasciato durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. È questo il pensiero che ha spinto l’Amministrazione Comunale di Pontremoli a invitare tutti i parroci del comune a ritrovarsi nella cattedrale per una celebrazione in memoria di tutti coloro che negli ultimi mesi hanno perso la vita, a causa del Covid e non.

Venerdì 29 maggio, alle ore 18, presso la Cattedrale di Pontremoli, Padre Dario Ravera celebrerà, insieme a Don Pietro, a Don Lorenzo, a Don Sergio e a Don Andrea, una funzione, in cui tutti i deceduti che non hanno potuto avere un vero e proprio rito funebre saranno ricordati, permettendo così alle famiglie, agli amici e ai conoscenti di riunirsi in preghiera, sempre nel rispetto delle norme dettate dal contenimento del Covid-19.