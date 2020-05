Nomina componente consiglio di amministrazione Fondazione Cassa Di Risparmio Di Carrara

Altre notizie brevi

giovedì, 28 maggio 2020, 11:37

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle è soddisfatto della votazione favorevole, nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, alla delibera inerente il Regolamento della Consulta delle Politiche Giovanili.Questo organo consultivo, che nascerà a breve, affiancherà le altre due Consulte già attive nel nostro Comune: quella delle Pari Opportunità Progetto Donna e...

giovedì, 28 maggio 2020, 10:48

Gli uffici della Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara resteranno chiusi al pubblico il giorno 1 giugno 2020. Lo prevede un decreto del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che applica i principi della revisione della spesa, adottati fin da una delibera dell’allora giunta provinciale nel 2012.Applicando i principi della revisione della spesa...

giovedì, 28 maggio 2020, 10:41

Una Santa Messa in ricordo di tutti coloro che ci hanno lasciato durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. È questo il pensiero che ha spinto l’Amministrazione Comunale di Pontremoli a invitare tutti i parroci del comune a ritrovarsi nella cattedrale per una celebrazione in memoria di tutti coloro...

giovedì, 28 maggio 2020, 10:26

giovedì, 28 maggio 2020, 08:25

La segnalazione di Alberto Santini: "Nei piccoli Comuni della Lunigiana, dove abbondano le seconde case, i non residenti sono fra i contribuenti più importanti. Chi ha lasciato la Lunigiana, spesso per motivi di lavoro, ha infatti mantenuto la casa degli affetti e qui, comunque, continua a pagare le tasse.

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:21

I Giovani Democratici di Massa: La città inizia nuovamente a riprendere vita, a riprendere fiato. Riteniamo che i parcheggi a pagamento siano un danno per i negozi e le attività locali, che hanno già dovuto affrontare due mesi di chiusura forzata e che adesso devono rispettare faticosamente le giuste normative di...

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:05

La circolazione veicolare sulla Sp 61 Canossa nel comune di Tresana viene interrotta il località Lorenzana, all’altezza del numero civico 68, il giorno 29 maggio 2020, dalle ore 8 alle ore 11.

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:04

Continuano all'insegna della salute e del benessere le iniziative organizzate dalle farmacie di Nausicaa Spa per i cittadini di Carrara. Venerdì 29 maggio alla farmacia comunale "La Prada" si svolgerà un incontro totalmente gratuito con la nutrizionista Alessandra Parasole, dal titolo "Emozioni a tavola - Come riprendersi da questo momento?".

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:59

Dopo la ripresa dei mercati settimanali con la presenza di tutti i banchi ad Avenza e Marina, mentre sono in corso aggiustamenti per Carrara, l’Amministrazione comunale ha dato il via libera anche per lo svolgimento del mercato stagionale estivo che si tiene ogni domenica a Marina di Carrara.

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:58

Fnaarc Confcommercio Lucca e Massa Carrara esprime soddisfazione per l'importante accordo raggiunto con le altre rappresentanze sindacali degli agenti di commercio e delle case mandanti sottoscrittrici degli Accordi economici collettivi (Aec), per l'erogazione di un anticipo dell'indennità di risoluzione del rapporto (Firr) dalla Fondazione Enasarco.