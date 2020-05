Carrara: dall'11 marzo attivi gli ambulatori di ostetricia e ginecologia al Civico

Altre notizie brevi

Ultima settimana di consigli in Tv, da Lunedi 18 i cinema Il Nuovo La Spezia-Astoria Lerici-Garibaldi Carrara andranno con la loro programmazione in streaming Mio Cinema la prima piattaforma del cinema d'autore che mette al centro la sala cinematografica e il suo pubblico.

"Dopo anni di militanza tra le fila di Forza Nuova, siamo costretti a prendere atto che sono venuti meno i presupposti per continuare la lotta inquadrati nella struttura guidata da Roberto Fiore.

Si informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 11 maggio 2020, gli ambulatori di Ostetricia, ginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico saranno operativi al piano terra dell'ex ospedale Civico di Carrara di Piazza Monzoni in quanto si è completato il trasferimento dalla sede precedente, che era al quinto piano del Monoblocco di Carrara.

I lavoratori dipendenti e i pensionati invece di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori, dipendenti e pensionati, come il CAF FENAPI di Massa Carrara.

Domenica 8 maggio è la festa della Mamma e per oltre 30 anni il Volto della Speranza è stato presente nelle piazze dei Comuni di Carrara, Massa e della Lunigiana per la vendita delle azalee."Quest'anno - spiega Roberta Crudeli, presidente Volto della Speranza -, a causa della pandemia, non saremo...

Dalla prossima settimana tornano i banchi degli alimentari nei giorni dei mercati settimanali: lo ha deciso la giunta comunale con una delibera che recepisce i provvedimenti del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile scorso.«A tutti chiediamo grande attenzione affinchè questa attività si possa svolgere in totale...

Stamani la Camera di Commercio ha organizzato un web incontro dell'Osservatorio sul Credito, lo strumento di analisi ed approfondimento gestito attraverso l'Azienda Speciale ISR sulla situazione del credito e dei prestiti nella provincia, a cui partecipano sistema bancario, associazioni imprenditoriali e ordini professionali.

Il comune di Carrara ha stabilito di rettificare i requisiti di accesso al concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Specializzati Tecnici Cat. D con la professionalità di ingegnere, stabiliti dal bando di concorso prot.

"Oggi la Ministra delle Infrastrutture Trasporti, Paola De Micheli, è intervenuta in audizione nel corso della seduta delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti.La Ministra ha affrontato l'argomento del Crollo del Ponte di Albiano Magra avvenuto lo scorso 8 aprile. La Ministra ha ricostruito le possibile cause del cedimento.

"Se i classici mercati hanno continuato a lavorare, pur se solo nel settore alimentare e tra mille difficoltà - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - chi rischia ulteriormente di essere fortemente penalizzato dall'emergenza Coronavirus, sono coloro i quali frequentano le tradizionali fiere che, ben difficilmente, potranno...