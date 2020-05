Rpresa dei lavori di ripascimento a Poveromo: il commento di Bugliani

sabato, 9 maggio 2020, 16:54

"La ripresa dei lavori di ripascimento nella zona di Poveromo, oltre ad essere frutto di un investimento di grande importanza da parte della Regione Toscana per il nostro litorale, costituisce un segnale importante per la prossima stagione turistica che appare ancora estremamente incerta, sia per gli operatori che per i cittadini. L'estate ormai alle porte rappresenterà per la nostra comunità un primo momento di ripartenza concreta dopo lo stallo provocato dal dilagare del contagio da Covid19 e diventerà anche un test fondamentale per capire quanto il nostro territorio sia in grado di evitare una recrudescenza del virus. La notizia che i lavori riprendano in una fase in cui le spiagge non sono ancora accessibili è, quindi, un grande segnale di fiducia verso il futuro. La stagione turistica, che ci apprestiamo a vivere nella doverosa applicazione dei protocolli di sicurezza, sarà certamente in tono minore, ma non ci deve trovare impreparati. La prossima estate costituirà, però, l'occasione per noi massesi e per tutti i toscani per riscoprire la bellezza della nostra costa, in attesa di tornare a vederla popolata anche dal turismo internazionale. Oltre agli eccellenti servizi che offrono i nostri operatori, grazie ai lavori di ripascimento che sono ripresi avremo la possibilità di presentare una spiaggia strutturalmente più ampia e molto più attraente per tutti noi cittadini e per coloro che verranno a visitare il nostro litorale e la nostra città".



Così Giacomo Bugliani a proposito dei lavori di ripascimento della costa massese in località Poveromo a Massa, ripartiti dopo la sosta obbligata e provocata dal coronavirus per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro da parte della Regione Toscana.