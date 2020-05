Minoranza chiede al sindaco di Massa di fare chiarezza sulle “politiche delle mancette”

sabato, 16 maggio 2020, 18:28

A seguito del consiglio comunale del 24 aprile 2020, i consiglieri comunali Elena mosti, Ulian Berti, Alessandro Volpi, Stefano Alberti, Giovanni Giusti, Gabriele Carioli, Sergio Menchini e Dina dell'Ertole chiedono che il sindaco faccia chiarezza e denunci le singole “Politiche delle mancette”.

“Signor Sindaco – esordiscono - quanto accaduto durante il Consiglio comunale straordinario del 24/04/2020 non solo è grave, ma lo diventa ancor di più, grazie all’assordante silenzio Vostro e del Presidente del consiglio.”

“Di fronte alla domanda posta in occasione dell’ultimo consiglio comunale dalla consigliera Mosti – spiegano - rivolgendosi al Presidente e a Voi per fare chiarezza rispetto ad una frase accusatoria nei confronti degli ex amministratori e consiglieri di minoranza indicandoli come esecutori di “Politiche delle mancette”, Voi non avete proferito parola cosi come Il Presidente del Consiglio.”

“Siccome la frase non solo è offensiva, ma la riteniamo molto pericolosa, chiediamo ufficialmente a Lei di far chiarezza e denunciare le singole “Politiche delle Mancette” e, qualora non ne fosse a conoscenza, chiediamo a Lei di farsi porta voce della Vice Presidente del Consiglio, affinché gli elenchi le azioni che hanno determinato le “Politiche delle mancette” e denunci gli ex amministratori e consiglieri di minoranza alle autorità competenti per questi incresciosi fatti. ” comunicano infine, rendendo presente che la missiva verrà inviata “per conoscenza” anche alla Procura della Repubblica.