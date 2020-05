Pacchetto Scuola 2020\21, l'assessore Giorgia Podestà: «In questa fase un aiuto essenziale per molte famiglie»

venerdì, 8 maggio 2020, 17:05

È già possibile inviare le domande per il Pacchetto Scuola 2020\21, incentivo economico che va a sostenere studenti e famiglie per l'acquisto libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici.

«In questa fase le misure di sostegno si rivelano ancor più essenziali per molte famiglie montignosine – afferma l'Assessore Giorgia Podestà – l'emergenza che stiamo continuando a vivere infatti ha accentuato tutte le fragilità esistenti e ne ha create di nuove, siamo vicini a tutti i nostri concittadini. Nello specifico il pacchetto permette di ricevere un contributo che oscilla da un massimo di 300 a un minimo di 180 euro ed è indirizzato alle situazioni socio economiche più deboli al fine di garantire l'accesso e il completamento dei corsi di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Per poter accedere infatti è necessario possedere un ISEE sotto i 15.748,78 euro».

Gli altri due requisiti riguardano invece l'iscrizione, per l'anno scolastico 2020\21, ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o a un percorso di IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, mentre l'ultimo (anagrafico) prevede la residenza nel Comune di Montignoso e un'età non superiore a 20 anni, non applicato in caso di studente diversamente abile o con invalidità non inferiore al 66%.

Per tutte le informazioni e per la documentazione da presentare è possibile visitare il sito web del Comune di Montignoso sezione "Scuola e Istruzione" oppure telefonare allo 0585 8271202 o scrivere una email a giuseppe.tonarelli@comune.montignoso.ms.it.

Per la presentazione delle domande c'è tempo fino al 12 Giugno 2020.