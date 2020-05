Pd: "Ci troviamo nuovamente di fronte ad una situazione che indebolisce le fasce più deboli"

Così il Circolo Pd Fossola e Perticata in una nota diffusa a mezzo stampa: "Da anni le lavoratrici della fu Apuafarma, ora Nausicaa, dei settori ristorazione scolastica e autisti scuolabus lamentano una sofferenza dovuta ad una disparità contrattuale dovuta al fatto che il loro contratto viene "sospeso" nel periodo estivo, e fino ad oggi il loro unico sostentamento reddituale, nel periodo 1 luglio - 15 settembre, si è basato sulla possibilità di impiegarsi nell "estate ragazzi" o nella stagione estiva, svolta nel settore privato, stagionale. Con gli ultimi eventi dovuti al Covid19 si trovano nella singolare situazione di essere state messe in Fis ( fondo integrativo salariale) dal 1 aprile al 30 giugno, scadenza del loro contratto, e non avere in previsione altre entrate nel periodo estivo, poichè vi saranno difficoltà nell'impiego degli stagionali, e non vi è chiarezza sull'"estate ragazzi" e su chi fornirà pasti e assistenza. Ricordando che la possibilità e disponibilità dei lavoratori \trici non è mai mancata, ad esempio nel periodo alluvione furono in prima linea a supportare l'emergenza, e fu riconosciuto loro un merito impagabile, è nostra opinione che l'amministrazione avrebbe già potuto utilizzare tale personale come supporto alla protezione civile così come allora, anzichè mandarla in letargo come fossero orsi, oppure reintegrarlo con mansioni utili alla cittadinanza. Ci troviamo nuovamente di fronte ad una situazione che indebolisce le fasce più deboli del tessuto di questa società e di questo comune e pensiamo che un sindaco che ha a cuore la salute dei suoi cittadini e una società come Nausicaa che opera nel settore del sociale da decenni, non può permetterselo! Queste lavoratrici e lavoratori, e tra loro includiamo anche quelli impiegati in aziende private al servizio di mense pubbliche, con che sostentamento vivranno? Crediamo che tali professionalità non meritino un tale trattamento e sia necessario ridare loro una dignità lavorativa, impiegandole al servizio della collettività come hanno sempre fatto da anni."