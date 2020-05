PD Massa chiede ripristino frequenze e fasce orarie linea 60 tpl

venerdì, 22 maggio 2020, 17:36

L'emergenza da Covid-19 ha avuto come risultato la riduzione delle corse nella linea 06 del TPL. È intervenuto a riguardo il consigliere del PD di Massa Stefano Alberti che chiede all'amministrazione una seconda macchina per la tratta.

Alberti fa sapere che già in una precedenza, in un'interpellanza del 29 luglio 2019, ha sollecitato la giunta comunale circa la necessità di integrare la linea con un prolungamento diretto fino all'Ospedale delle Apuane.

"Constatato che da oltre due mesi le corse iniziano alle ore 06 con ultima partenza alle ore 19, che la linea non è garantita da due macchine ma da una sola per cui le attese in Piazza Stazione FS, via Europa, Viale Roma, Marina passano da mezz'ora ad un'ora - ha spiegato Alberti - atteso che i protocolli sanitari prevedono un accesso dell'utenza limitato a 7 o 10 persone in base agli spazi della macchina; valutato che si stanno riaprendo moltissime attività rimaste temporaneamente chiuse dalle misure di contrasto al contagio; acclarato che questo " taglio" produce non solo disagi nell'utenza più fidelizzata al TPL ed a una vasta zona urbanizzata, oltretutto non avendo la certezza di usufruire del servizio visto il contingentamento dei posti a bordo"



Per tutti questi motivi, Alberti chiede alla giunta di "attivarsi presso il gestore per rimettere in servizio la seconda macchina e così garantire la frequenza di mezz'ora anziché di un'ora, questo per evitare, in considerazione degli obblighi di distanziamento e della ridottissima capienza, tensioni al capolinea ed alle fermate più utilizzate; e al contempo ripristinare le corse tra le ore tra le ore 19.00 e le ore 22.00".