Ponte di Albiano Magra, Rossi convoca Anas e Salt per rampe sulla A15

Altre notizie brevi

giovedì, 21 maggio 2020, 17:29

Una collocazione più centrale e più facilmente fruibile per residenti e turisti per il Punto Blu, l’Ufficio informazioni del Comune che dalla prossima stagione estiva sarà allestito all’interno della sede dell’ Autorità Portuale, sul viale Colombo a Marina di Carrara.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:28

Dopo due mesi di stop è pronto a ripartire, dalla mattinata del 23 maggio e nelle tradizionali giornate del mercoledì e del sabato, il mercato comunale, in una veste fresca e rinnovata per quel che riguarda le postazioni.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:18

Sulla Sp 15 Calcinaia, nel Comune di Casola in Lunigiana, è stato istituito un divieto di transito ai mezzi con peso superiore ai 35 quintali all’altezza del Km 4, ne, tratto del ponte.Lo prevede un’ordinanza del servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per la presenza di...

giovedì, 21 maggio 2020, 16:42

Sono 10.000 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri. 3 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 21 maggio 2020, 16:36

Sui problemi della balneabilità è Stefano Alberti, consigliere comunale, ad intervenire con una nota stampa: "Si è assistito per l'ennesima volta - esordisce - allo "spettacolo", ormai calendarizzato tutti gli anni all'inizio della stagione estiva, sull'inquinamento del nostro mare e i conseguenti divieti dovuti al grande "imputato", il fosso del...

giovedì, 21 maggio 2020, 14:33

Il coordinamento Socialismo XXI° della Toscana, in previsione delle prossime elezioni regionali e comunali in Toscana, invita tutte le compagne e compagni socialisti "a compiere una scelta di grande coraggio e con il cuore socialista, promuovendo e aderendo ad una iniziativa politica unitaria in Toscana, finalizzata alla presentazione di liste...

giovedì, 21 maggio 2020, 13:52

Sono 34 le cattedre che rischiano di essere tagliate nella nostra Provincia se verranno confermate le linee anticipate dall’Ufficio Scolastico Regionale negli incontri con le organizzazioni sindacali: questo comporterà il taglio di numerose classi e quindi l’aumento della presenza media di studenti per classe con tutto quello che comporta in...

giovedì, 21 maggio 2020, 13:50

Saranno completate durante l'estate le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica che sono in corso ad Aulla, sul muro di contenimento ultimato nel 2019 ed eretto a protezione del centro abitato in seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2011.Lo stato dei lavori è stato verificato di persona dal presidente Enrico Rossi che stamani...

mercoledì, 20 maggio 2020, 18:08

Sulla questione Lavello interviene il sindaco di Massa Francesco Persiani rispondendo al consigliere regionale Bugliani."Il consigliere regionale Bugliani - esordisce - dovrebbe rivolgersi alla Regione Toscana per maggiori interventi ed investimenti sul fosso Lavello piuttosto che insinuare che questa amministrazione abbia fatto solo ipotesi e non verifiche per risolvere il...

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:27

Jacopo Ferri del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli interviene con una nota critica sulle prenotazioni delle analisi del sangue in Lunigiana."Da diversi giorni, ormai - esordisce -, è diventata un’impresa prenotare le analisi del sangue in Lunigiana. Il sistema di centralizzazione delle prenotazioni telefoniche su un paio di numeri sta...