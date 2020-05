Proseguono i lavori e gli appalti di lavori pubblici nel territorio del comune di Carrara

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 maggio 2020, 18:08

Sulla questione Lavello interviene il sindaco di Massa Francesco Persiani rispondendo al consigliere regionale Bugliani."Il consigliere regionale Bugliani - esordisce - dovrebbe rivolgersi alla Regione Toscana per maggiori interventi ed investimenti sul fosso Lavello piuttosto che insinuare che questa amministrazione abbia fatto solo ipotesi e non verifiche per risolvere il...

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:27

Jacopo Ferri del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli interviene con una nota critica sulle prenotazioni delle analisi del sangue in Lunigiana."Da diversi giorni, ormai - esordisce -, è diventata un’impresa prenotare le analisi del sangue in Lunigiana. Il sistema di centralizzazione delle prenotazioni telefoniche su un paio di numeri sta...

mercoledì, 20 maggio 2020, 14:07

A seguito dell’emergenza coronavirus, c’è una sola modalità per prenotare i prelievi ematici ambulatoriali in Lunigiana, quella telefonica, ai seguenti numeri: 0187406114 e 0187406163.

mercoledì, 20 maggio 2020, 13:48

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prossima settimana In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19, tutti...

martedì, 19 maggio 2020, 22:44

Con la fine del lockdown gli operatori dell'igiene urbana di Nausicaa sono dovuti intervenire con maggior frequenza per rimuovere le discariche abusive che negli ultimi giorni sono comparse nei pressi delle isole ecologiche. Probabilmente il periodo di permanenza forzata a casa ha indotto molti a fare grandi pulizie e qualcuno...

martedì, 19 maggio 2020, 22:33

La FENAPI di Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia del comune di Carrara per l'anno educativo 2020-2021. La domanda che deve essere fatta anche nel caso di riconferma, oltre che per le nuove iscrizioni, dovrà pervenire al Comune entro il prossimo 18 giugno.

martedì, 19 maggio 2020, 22:32

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa la cittadinanza che da giovedì 21 maggio è prolungata di un'ora la possibilità di prenotare telefonicamente il servizio di prenotazione di esami ematici e di laboratorio.

martedì, 19 maggio 2020, 22:25

Rilanciare l'immagine della Toscana e dell'Italia, con tanto lavoro e strategie coordinate."Dobbiamo far innamorare di nuova della Toscana, riconquistare la fiducia dei nostri ospiti. Per anni è stato quasi tutto scontato, li abbiamo accolti nel giusto modo, ma non offrendo sempre esperienze e personalizzazione". Vito Mollica, chef del Four Seasons Firenze, vede così la ripartenza.

martedì, 19 maggio 2020, 14:22

Master S.r.l., società in house del Comune di Massa, comunica che a partire da lunedì 25 maggio riaprirà al pubblico. Sarà possibile accedere agli sportelli solo previo appuntamento telefonico e qualora impossibilitati a comunicare con sistemi telematici.

martedì, 19 maggio 2020, 14:19

Le imprese che hanno subito danni a causa delle mareggiate del 28-30 ottobre 2018 possono fare domanda fino al 19 giugno 2020 per chiedere i contributi previsti dal bando che, pubblicato lo scorso aprile, mette a disposizione 2 milioni e 500 mila euro complessivi.