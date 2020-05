Raccolta differenziata, cambia il calendario il 2 giugno

Altre notizie brevi

venerdì, 29 maggio 2020, 17:33

Nausicaa Spa informa che a partire da domenica 31 maggio i cimiteri del comune di Carrara saranno aperti 7 giorni su 7. A questo proposito, il sindaco Francesco De Pasquale ha firmato oggi un'ordinanza (la numero 81/20) con i nuovi orari di apertura: nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e...

venerdì, 29 maggio 2020, 16:04

Abbassamento del livello d'acqua al Lago di Porta? «Un cedimento all'interno di un canale emissario – spiega il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto all'Assessore Massimo Poggi – che ha causato un'alterazione dell'equilibrio delle acque che defluiscono fino al Lago».

venerdì, 29 maggio 2020, 15:32

"La scuola dell'infanzia dell'ospedale pediatrico Pasquinucci di Massa assolve un ruolo educativo e terapeutico insostituibile, divenuto ancora più importante in un momento come questo di maggior fragilità per i bambini. Non è immaginabile che possa cessare le proprie attività: la Regione deve intervenire immediatamente per scongiurarne la chiusura".

venerdì, 29 maggio 2020, 15:31

Carrara e la Fondazione Marmo sbarcano sul 'Nove' di Discovery Channel. La rete televisiva di Sky manderà in onda, a partire da domani, sabato 30 maggio, uno spot dal ritmo serrato ed emozionante che riassume in 60 secondi i due mesi dell'emergenza Covid. Il video, che si apre con una suggestiva visione dall'alto...

venerdì, 29 maggio 2020, 14:50

Così i Giovani Democratici di Massa in una nota stampa: "La situazione sanitaria che il nostro paese sta affrontando ha imposto l'emanazione di norme che giustamente non consentono grandi manifestazioni. Giugno è infatti il mese del "PRIDE", il mese dei diritti civili e delle grandi manifestazioni della comunità LGBT.

venerdì, 29 maggio 2020, 14:44

Le imprese localizzate nelle aree di crisi industriale di Livorno e di Massa Carrara, a partire dal prossimo 1 giugno, potranno presentare le domande, attraverso Invitalia, per accedere alle nuove agevolazioni previste dalla riforma legge 181/89, approvata ad agosto 2019.

venerdì, 29 maggio 2020, 13:25

Il 4 giugno a partire dalle ore 10.00 si terrà un webinar in diretta streaming sul tema "L'ICT non è roba da donne?" organizzata dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara e dal suo Punto impresa digitale, dalla Commissione pari opportunità della Toscana, dall'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara, dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa e dal suo Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, con il patrocinio del Consiglio...

giovedì, 28 maggio 2020, 17:26

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara informa che in occasione dell’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019, che si terrà entro il mese di giugno 2020, intende procedere alla nomina di un componente di genere femminile nel proprio Consiglio di Amministrazione.

giovedì, 28 maggio 2020, 11:37

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle è soddisfatto della votazione favorevole, nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, alla delibera inerente il Regolamento della Consulta delle Politiche Giovanili.Questo organo consultivo, che nascerà a breve, affiancherà le altre due Consulte già attive nel nostro Comune: quella delle Pari Opportunità Progetto Donna e...

giovedì, 28 maggio 2020, 10:48

Gli uffici della Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara resteranno chiusi al pubblico il giorno 1 giugno 2020. Lo prevede un decreto del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, che applica i principi della revisione della spesa, adottati fin da una delibera dell’allora giunta provinciale nel 2012.Applicando i principi della revisione della spesa...