Rafforzato con altri professionisti l’ufficio tecnico legale della Fenapi

domenica, 3 maggio 2020, 16:06

Considerate le numerose anomalie riscontrate nei rapporti delle persone, in particolare pensionati, con gli istituti previdenziali, assicurativi e sanitari, ma anche nell’ambito delle proprie beghe personali, soprattutto in questa periodo di Covid -19, la FENAPI di Massa Carrara ha implementato il proprio Ufficio tecnico legale tramite uno staff di professionisti cui affidare l’analisi ed eventuale risoluzione di tali problematiche che molto spesso investono le famiglie.

I soci FENAPI possono fruire di questo importante servizio ricevendo la prima analisi consulenziale completamente gratuita e l’eventuale e conseguente vertenza a condizioni particolarmente agevolate, non escludendo, per determinate situazioni, anche il patrocinio gratuito.

‘L’organizzazione dell’Ufficio tecnico legale è un ulteriore Servizio a disposizione dei nostri soci – ha evidenziato Gianluca Viola, Responsabile dell’Area Sociale FENAPI di Massa Carrara – per andare incontro a molte problematiche sociali che quotidianamente riscontriamo parlando con la gente” - “Noi siamo vicini alle persone, soprattutto in questa fase delicata e in particolare ai pensionati, perché la risoluzione di un loro problema comporta per noi una grande soddisfazione”

Tutti coloro che desiderino avere maggiori informazioni in merito possono contattare la FENAPI di Massa Carrara allo 0585 74931 o tramite email: fenapims@gmail.com oppure rivolgersi, previo appuntamento telefonico, alle sedi di Carrara in Via 7 Luglio,4 oppure a Massa in Via Aurelia Ovest,139.