Reddito di emergenza (Rem) per le persone e nuclei familiari con determinati requisiti

domenica, 24 maggio 2020, 21:55

La FENAPI ricorda che ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (Rem). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari a circa 400 euro, che possono variare in base ad alcune condizioni del nucleo familiare, ad es. se, all’interno del nucleo, siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica oppure avvalendosi dei Patronati, come la FENAPI che conferma la propria disponibilità a supportare i potenziali interessati

La FENAPI evidenzia che il REM è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto.

Gli interessati possono rivolgersi previo appuntamento telefonico allo 0585 74931 presso le sedi FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Oliveti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali e laterale alla Chiesa del Carmine) Montignoso in Via Roma, 109.