Reumatologia e Allergologia: riapertura progressiva dell'attività in massima sicurezza per i pazienti

lunedì, 4 maggio 2020, 18:47

L'unità operativa di Reumatologia dell'Azienda USL Toscana nord ovest, per l'ambito di Massa e Carrara, a partire da oggi (4 maggio), procede ad una graduale ripresa dei normali volumi assistenziali.

L'attività avviene in piena sicurezza per il paziente e per gli operatori sanitari, tenuto conto delle distanze previste dalla normativa vigente.

Nel mese di maggio, sarà riattivata l’attività assistenziale all’incirca per l’80 % dei volumi abituali, sia per la Reumatologia che per l’Allergologia; le aperture saranno operative dal 4 al 18 maggio e, in seguito a verifica di adeguatezza, saranno eventualmente confermate sino al 6 giugno. Le attività ambulatoriali sulla Lunigiana verranno invece riattivate tra il mese di giugno e di luglio, in base all’andamento epidemiologico dell’infezione da Coronavirus ma, comunque, saranno garantite tutte le visite urgenti (U) o brevi (B) nella sede di Carrara.

Dal giorno 7 giugno, se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, come è ragionevolmente auspicato, le attività sia reumatologiche che allergologiche saranno portate a regime ordinario, garantendo quindi il 100% delle abituali prestazioni (mediamente 800-900 prestazioni al mese tra visite, terapie infusionali ed infiltrative e diagnostica allergologica).

A seguire le modalità operative della attività, nel mese di Maggio:

- attività infusionale: tale attività non è mai stata bloccata e proseguirà con 4 infusioni al giorno, in due turni giornalieri, con 2 pazienti alla volta, distanziati 4 metri l’uno dall’altro, con personale sanitario dotato delle protezioni necessarie (cuffia, occhiali, mascherina, camice, guanti, sovrascarpe) e che sostituisce i guanti ogni paziente trattato. Ogni cambio poltrona è prevista la sanificazione della stessa. Guanti e mascherina anche per il paziente;

- ambulatori di Reumatologia: saranno aperti 2 ambulatori al giorno, entrambi con un numero di pazienti ridotto da 12-13 a 10 (uno ogni 30 minuti, dalle ore 8.30alle ore 13.30). Il primo ambulatorio dedicato ai pazienti già prenotati ed il secondo ai recuperi dei pazienti in precedenza sospesi. Dopo il 18 maggio sarà rivalutata la adeguatezza della soluzione individuata alla luce dell’esperienza che sarà fatta e della evoluzione del quadro epidemiologico;

- ambulatori di Allergologia: sino al 18 Maggio saranno riaperti gli ambulatori del martedi, mercoledi, giovedi e venerdi, 10 pazienti ogni seduta, uno ogni 30 minuti. Sospesi sino a giugno i Prick e Patch test mentre saranno nuovamente garantiti i Test al lattice per operandi e le vaccinazioni per graminacee;

- ambulatori con priorità (Urgenti, Brevi): è prevista la riapertura secondo le modalità pre-Covid, con, in più, la realizzazione di una verifica preventiva di appropriatezza eseguita dal medico reumatologo su ogni singolo paziente prenotato;

- terapie infiltrative: viene riattivata una seduta settimanale pomeridiana, come in precedenza, con prenotabilità riservata al medico reumatologo che visita il paziente e decide della opportunità della prestazione;

- ambulatori della Lunigiana, Capillaroscopia ed Ecografia dell’apparato locomotore rimangono chiuse per tutto il mese di maggio, salvo urgenze.

- attività di telemedicina: il medico reumatologo chiamerà telefonicamente i pazienti che hanno prenotato una Visita di Controllo e stabilirà se confermare il controllo in ambulatorio o trasformare la visita in televisita, fornendo al paziente, al termine, una lettera di dimissioni con le opportune indicazioni (preferenzialmente via fax o via mail).

Le modalità di apertura per il mese di giugno, che dovrebbero consentire una ripresa al 100 % delle stesse, saranno definite e comunicate nella seconda metà del mese di maggio. Si fa presente che con la riapertura al 100 % sarà da un lato prevedibile la prosecuzione di una attività di telemedicina e l’interruzione delle attività di guardia festiva e notturna fornite all’Area Medica del NOA in fase emergenziale.