Ricostruzione Ponte Aulla, Giannarelli (M5S): "I cittadini della Lunigiana non sono schiavi di nessuno"

Altre notizie brevi

giovedì, 14 maggio 2020, 17:18

C'è l'intesa formale della Regione Toscana per l'approvazione del Documento di pianificazione strategica del Sistema portuale del Mar ligure, ma il sì è accompagnato da una serie di osservazioni che hanno l'obiettivo di preservare vocazioni e rapporti col territorio del porto di Marina di Carrara, che insieme a quello della Spezia fa parte del...

giovedì, 14 maggio 2020, 15:17

Un milione di euro alle Province e alla Città metroplitana di Firenze per la gestione delle funzioni di trasporto pubblico locale relative al 2020. E' quanto ha stanziato, su proposta dell'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, la giunta regionale della Toscana.

giovedì, 14 maggio 2020, 14:03

È stato affidato dal Servizio Viabilità della provincia di Massa-Carrara l’incarico per il rilievo e le indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche finalizzate all’adeguamento strutturale del ponte sulla SP. 42 in località Casilina nel Comune di Pontremoli.Come si ricorderà il ponte era stato chiuso al traffico attorno al 20 di aprile...

giovedì, 14 maggio 2020, 13:23

Dal 18 al 31 maggio 2020 alcune strade provinciali saranno percorse da un veicolo attrezzato per il video rilievo (tipo Google car): la Provincia di Massa-Carrara ha infatti affidato un videorilievo stradale da effettuarsi con veicolo ad alto rendimento, finalizzato alla creazione di un database di informazioni relative alla viabilità.Il...

mercoledì, 13 maggio 2020, 18:47

Arriva MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico...

mercoledì, 13 maggio 2020, 17:58

In due giorni di apertura del recapito a Montignoso della FENAPI provinciale si sono presentate 42 persone per richiedere assistenza e supporto per specifiche pratiche in materia di Patronato e CAF. Peraltro in questo periodo di preannunciate provvidenze da parte del Governo è palese l’esigenza da parte delle famiglie di...

martedì, 12 maggio 2020, 18:37

Nell’ambito dell’ iniziativa “Confartigianato incontra… la politica” giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 17,30, sarà ospite, intervistato da Attilio Papini, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale. Oggetto dell’incontro l’analisi politica, economica e sociale dei provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e delle conseguenti misure per...

martedì, 12 maggio 2020, 18:35

"Da ogni parte d'Italia si legge che la Regioni stanziano soldi a fondo perduto per una categoria preziosissima per il nostro Paese: gli ambulanti". Certi che quest'anno i mercati e le fiere rionali non avverranno per motivi strettamenente legate all'emergenza COVID19, il Presidente Nazionale degli ambulanti di Confederazione Imprese Unite per...

martedì, 12 maggio 2020, 14:54

In partenza due corsi online gratuiti in sartoria e digital-marketing grazie alla collaborazione tra l'Associazione A.Fa.P.H. Onlus e il Comune di Montignoso.

martedì, 12 maggio 2020, 14:35

L'assessore al bilancio Baratta interviene in merito all'Irap: "Accolgo con soddisfazione la decisione del Governo di voler cancellare la rata di giugno dell' Irap poiché in linea con quanto richiesto da questa amministrazione sia a Governo sia alla Regione Toscana con due distinte note inviate rispettivamente il 10 marzo ed...