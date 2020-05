Rotary 'Carrara e Massa': progetto aiuti povertà

sabato, 23 maggio 2020, 15:52

L'emergenza sanitaria non solo ha inciso drammaticamente sulla salute delle persone, ma ha creato grosse difficoltà nella vita quotidiana di molti. Taluno si trova oggi addirittura con la proprie risorse falcidiate, senza neppure una certezza di reddito: "E' un effetto collaterale dell'emergenza, impossibile da ignorare. Un effetto silenzioso e devastante ". Così così l'Avv. Bertucci Presidente del Rotary Club 'Carrara e Massa'. "Per il momento abbiamo stanziato 15.000,00 euro, - prosegue - per l'acquisto di circa 500 pacchi di viveri ad altrettanti nuclei famigliari in situazione di grave indigenza, per lo più legata dalla crisi economica determinata dal Covid". Gli acquisti saranno fatti sul territorio, presso la cooperativa Copac "Cooperativa acquisti collettivi" di Carrara e le consegne saranno eseguite da soci del Rotary Club, che individueranno pure le situazioni meritevoli di attenzione nei tre comuni di costa della provincia: Massa, Carrara e Montignoso. Il Comitato di Massa Carrara della Croce Rossa Italiana offrirà il supporto tecnico e operativo e perciò l'avv. Bertucci tiene a ringraziare in modo particolare il Presidente Giorgio Ricci e tutti i volontari che saranno impegnati nel service.