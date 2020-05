SP 15 Calcinaia (Casola in Lunigiana): modifiche alla circolazione

Altre notizie brevi

giovedì, 21 maggio 2020, 17:29

Una collocazione più centrale e più facilmente fruibile per residenti e turisti per il Punto Blu, l’Ufficio informazioni del Comune che dalla prossima stagione estiva sarà allestito all’interno della sede dell’ Autorità Portuale, sul viale Colombo a Marina di Carrara.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:28

Dopo due mesi di stop è pronto a ripartire, dalla mattinata del 23 maggio e nelle tradizionali giornate del mercoledì e del sabato, il mercato comunale, in una veste fresca e rinnovata per quel che riguarda le postazioni.

giovedì, 21 maggio 2020, 16:42

Sono 10.000 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri. 3 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 21 maggio 2020, 16:36

Sui problemi della balneabilità è Stefano Alberti, consigliere comunale, ad intervenire con una nota stampa: "Si è assistito per l'ennesima volta - esordisce - allo "spettacolo", ormai calendarizzato tutti gli anni all'inizio della stagione estiva, sull'inquinamento del nostro mare e i conseguenti divieti dovuti al grande "imputato", il fosso del...

giovedì, 21 maggio 2020, 14:33

Il coordinamento Socialismo XXI° della Toscana, in previsione delle prossime elezioni regionali e comunali in Toscana, invita tutte le compagne e compagni socialisti "a compiere una scelta di grande coraggio e con il cuore socialista, promuovendo e aderendo ad una iniziativa politica unitaria in Toscana, finalizzata alla presentazione di liste...

giovedì, 21 maggio 2020, 13:52

Sono 34 le cattedre che rischiano di essere tagliate nella nostra Provincia se verranno confermate le linee anticipate dall’Ufficio Scolastico Regionale negli incontri con le organizzazioni sindacali: questo comporterà il taglio di numerose classi e quindi l’aumento della presenza media di studenti per classe con tutto quello che comporta in...

giovedì, 21 maggio 2020, 13:52

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, in accordo con il Comune di Aulla e la Provincia di Massa, convocherà la prossima settimana un incontro con Anas e Salt per avviare il percorso che porterà allarealizzazione delle rampe sulla A 15 Parma - La Spezia che consentiranno di risolvere temporaneamente i disguidi che...

giovedì, 21 maggio 2020, 13:50

Saranno completate durante l'estate le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica che sono in corso ad Aulla, sul muro di contenimento ultimato nel 2019 ed eretto a protezione del centro abitato in seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2011.Lo stato dei lavori è stato verificato di persona dal presidente Enrico Rossi che stamani...

mercoledì, 20 maggio 2020, 18:08

Sulla questione Lavello interviene il sindaco di Massa Francesco Persiani rispondendo al consigliere regionale Bugliani."Il consigliere regionale Bugliani - esordisce - dovrebbe rivolgersi alla Regione Toscana per maggiori interventi ed investimenti sul fosso Lavello piuttosto che insinuare che questa amministrazione abbia fatto solo ipotesi e non verifiche per risolvere il...

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:27

Jacopo Ferri del coordinamento comunale Forza Italia di Pontremoli interviene con una nota critica sulle prenotazioni delle analisi del sangue in Lunigiana."Da diversi giorni, ormai - esordisce -, è diventata un’impresa prenotare le analisi del sangue in Lunigiana. Il sistema di centralizzazione delle prenotazioni telefoniche su un paio di numeri sta...